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NYT: в Сан-Франциско бездомным начали выдавать билеты в один конец

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Сан-Франциско (штат Калифорния) начали выдавать билеты на автобусы, чтобы очистить город от бездомных. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Источник: Reuters

По ее данным, власти поручили чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус. Как отмечает издание, мэр также анонсировала «зачистку» палаточных городков и разрешила полицейским привлекать бездомных к ответственности за проживание на улице.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что число бездомных в США выросло на рекордные 11% с начала 2023 года в годовом отношении, что стало самым высоким значением за всю историю наблюдений и превысило допандемийные показатели. Основными причинами увеличения числа бездомных эксперты считают высокую стоимость жилья, нехватку арендных помещений, а также рост числа мигрантов.

В Сан-Франциско традиционно много бездомных, которые съезжаются туда из-за мягкого климата.