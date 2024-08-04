NYT: в Сан-Франциско бездомным начали выдавать билеты в один конец

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что число бездомных в США выросло на рекордные 11% с начала 2023 года в годовом отношении, что стало самым высоким значением за всю историю наблюдений и превысило допандемийные показатели. Основными причинами увеличения числа бездомных эксперты считают высокую стоимость жилья, нехватку арендных помещений, а также рост числа мигрантов.