NYT: в Сан-Франциско бездомным начали выдавать билеты в один конец

По ее данным, власти поручили чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус. Как отмечает издание, мэр также анонсировала «зачистку» палаточных городков и разрешила полицейским привлекать бездомных к ответственности за проживание на улице.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что число бездомных в США выросло на рекордные 11% с начала 2023 года в годовом отношении, что стало самым высоким значением за всю историю наблюдений и превысило допандемийные показатели. Основными причинами увеличения числа бездомных эксперты считают высокую стоимость жилья, нехватку арендных помещений, а также рост числа мигрантов.
В Сан-Франциско традиционно много бездомных, которые съезжаются туда из-за мягкого климата.