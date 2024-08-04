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Петербург подарил на 97-летие Ленобласти соляную пещеру

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в торжествах по случаю 97-летия со дня образования Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленинградской области

Торжества в честь праздничной даты состоялись в городе Кудрово.

Во время поздравительной речи Беглов передал зрителям «привет от петербуржцев», отметив, что место праздника лишь подчеркивает единство Северной столицы и Ленобласти.

«Мы соседи буквально через дорогу!» — заявил Александр Беглов.

Губернатор также отметил, что Петербург и Ленобласть вместе реализуют важные проекты — в их числе Высокоскоростная железнодорожная магистраль и КАД-2. Кроме того, Александр Беглов считает жителей Петербурга и Ленобласти «одной семьей».

«В Санкт-Петербурге детские сады и поликлиники строятся с соляной пещерой. Вот такую соляную пещеру мы дарим одной из поликлиник Ленинградской области», — сообщил губернатор и вручил сертификат главе Ленобласти Александру Дрозденко, который уточнил, что 98-й год рождения региона планируется отмечать в Киришах, в 99-й — в Ивангороде.

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