Петербург подарил на 97-летие Ленобласти соляную пещеру

«В Санкт-Петербурге детские сады и поликлиники строятся с соляной пещерой. Вот такую соляную пещеру мы дарим одной из поликлиник Ленинградской области», — сообщил губернатор и вручил сертификат главе Ленобласти Александру Дрозденко, который уточнил, что 98-й год рождения региона планируется отмечать в Киришах, в 99-й — в Ивангороде.