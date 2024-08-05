Вирусы, бактерии и паразиты: какие болезни подстерегают петербуржцев в водоемах

Не только вода, но и песок на пляже может быть источником инфекций. В песке могут обитать простейшие организмы, патогенные грибы и гельминты. При попадании песка в микротрещины на коже или в глаза могут развиться микозы или конъюнктивит. Поэтому после посещения пляжа рекомендуется тщательно вымыться и обработать кожу противогрибковым гелем.