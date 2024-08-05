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Вирусы, бактерии и паразиты: какие болезни подстерегают петербуржцев в водоемах

Купание в летний период — одно из самых популярных развлечений у петербуржцев. Однако водоемы могут скрывать серьезные угрозы для здоровья. О том, какие заболевания можно подхватить через воду, рассказывает Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу.

Источник: Reuters

Одной из частых кожных инфекций является церкариоз, или «зуд купальщика». Это заболевание вызывают личинки плоских червей шистосом, которые проникают в кожу человека, вызывая зуд, отек и высыпания. Болезнь не опасна, но доставляет значительные неудобства, особенно детям.

Среди кишечных инфекций, передающихся через воду, можно выделить эшерихиозы, шигеллез (бактериальную дизентерию), норовирусные и аденовирусные инфекции. Самым опасным среди них остается холера, особенно распространенная в жарких странах. Кроме того, через воду можно заразиться даже брюшным тифом и паратифами.

Ротавирусная инфекция также часто передается через воду, особенно на морских курортах в «бархатный сезон». Эта инфекция является основной причиной тяжелых диарей у детей младшего возраста. Первичное заражение ротавирусом наиболее опасно, но его можно предотвратить с помощью вакцинации.

Вирусный гепатит А, известный как болезнь Боткина, передается через загрязненную воду и распространен в регионах с низким уровнем гигиены. Надежной защитой от этого заболевания является вакцинация.

Протозойные инфекции, такие как амебная дизентерия, балантидиаз и лямблиоз, характерны для жарких стран и также могут передаваться через воду. Гельминтозы, вызванные паразитическими червями, реже передаются через воду, но полностью исключить этот риск нельзя.

Лептоспироз, опасное заболевание, распространенное в Африке и Азии, передается через воду, зараженную выделениями грызунов и других животных. Планируя поездки в экзотические страны, важно заранее узнать о возможных инфекционных рисках и пройти вакцинацию, если это необходимо.

Не только вода, но и песок на пляже может быть источником инфекций. В песке могут обитать простейшие организмы, патогенные грибы и гельминты. При попадании песка в микротрещины на коже или в глаза могут развиться микозы или конъюнктивит. Поэтому после посещения пляжа рекомендуется тщательно вымыться и обработать кожу противогрибковым гелем.

Если после купания вы заметили ухудшение самочувствия, появление кожной сыпи, лихорадку или диарею, это может быть признаком инфекции. В таких случаях не стоит заниматься самолечением. Обратитесь к врачу, который назначит необходимое лечение. До визита к врачу можно принять активированный уголь для снижения токсического воздействия.

Летом, когда купание становится одним из главных развлечений, важно помнить о возможных рисках и принимать меры предосторожности. Соблюдение гигиенических правил и своевременное обращение за медицинской помощью помогут избежать неприятных последствий.

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