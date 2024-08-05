В Ростове в понедельник 5 августа днём пойдёт небольшой дождь

По данным Ростовского гидрометцентра, днём в донской столице столбики термометров покажут +29 градусов. Ветер юго-западный 3 м/с. Атмосферное давление ниже нормы. К ночи похолодает до +17ºС. Осадки не прекратятся. Ветер северо-западный 1 м/с. Давление составит 747 мм рт. столба.
На территории области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20−24 м/с.
Ветер юго-западный и западный 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с, при грозе 15−19 м/с, в отдельных районах 20−24 м/с. Температура воздуха ночью +19…24°С, местами до +15°С, в северо-восточных районах до +10°С. Днём будет +23…28°С, местами до +32°С, по югу и востоку до +37°С.
А ранее в Ростовской области из-за ливней МЧС объявило штормовое предупреждение.