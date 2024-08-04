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Магнитные бури будут мучать омичей до обеда

Геомагнитная активность может сказаться на состоянии метеозасимых омичей.

Источник: Комсомольская правда

Обрушившиеся на Омска магнитные бури сохранятся до обеда 5 августа. Геомагнитную активность ранее спрогнозировали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитные бури в Омске начались в Омске в 18:00 часов 4 августа и сохранятся до 12:00 часов 5 августа. По классификации уровень G2 — умеренные.

В дни магнитных бурь метеозависимым стоит избегать стресса, воздержаться от физических нагрузок, пить больше воды. Геомагнитная активность также может сказаться на работе электроприборов.