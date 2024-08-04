Магнитные бури будут мучать омичей до обеда

Обрушившиеся на Омска магнитные бури сохранятся до обеда 5 августа. Геомагнитную активность ранее спрогнозировали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитные бури в Омске начались в Омске в 18:00 часов 4 августа и сохранятся до 12:00 часов 5 августа. По классификации уровень G2 — умеренные.
В дни магнитных бурь метеозависимым стоит избегать стресса, воздержаться от физических нагрузок, пить больше воды. Геомагнитная активность также может сказаться на работе электроприборов.