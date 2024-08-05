Десятки домов в Октябрьском округе Омска останутся без холодной воды в четверг

Десятки домов в Октябрьском округе останутся без холодной воды на девять часов в этот четверг, 8 августа. Об отключения воды предупреждает омский водоканал.
С 09:00 до 18:00 часов 8 августа 2024 холодное водоснабжение будет отключено в домах по следующим адресам:
Ул. Харьковская, 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2;
Ул. Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2;
Ул. Свободы, 45, 54.
Воды также не будет в Центральном тепловом пункте (ЦТП) 712 МП, ЦТП-714 МП.
Для местных жителей у дома по адресу ул. Свободы, 54 установят машину с питьевой водой. Она будет работать до завершения работ.