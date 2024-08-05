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Десятки домов в Октябрьском округе Омска останутся без холодной воды в четверг

Воды в кранах не будет целых девять часов.

Источник: Комсомольская правда

Десятки домов в Октябрьском округе останутся без холодной воды на девять часов в этот четверг, 8 августа. Об отключения воды предупреждает омский водоканал.

С 09:00 до 18:00 часов 8 августа 2024 холодное водоснабжение будет отключено в домах по следующим адресам:

Ул. Харьковская, 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2;

Ул. Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 18/1, 18/2;

Ул. Свободы, 45, 54.

Воды также не будет в Центральном тепловом пункте (ЦТП) 712 МП, ЦТП-714 МП.

Для местных жителей у дома по адресу ул. Свободы, 54 установят машину с питьевой водой. Она будет работать до завершения работ.