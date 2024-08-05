ЦСКА разгромил «Оренбург» со счетом 5:1

В связи с последними успехами Глушенкова интересно, вызовет ли его в сентябре в сборную Валерий Карпин. Как известно, у игрока со специалистом есть небольшой конфликт, из-за чего Карпин, тренирующий также национальную команду, не приглашает Максима в сборную. После поражения от «Зенита» у Карпина не могли не спросить про Глушенкова. Ответ был лаконичен: «Глушенков? Мы не справились не только с ним, а со всем “Зенитом”. Прибавил ли он в чем-то? В чем-то да. Партнеры теперь сильнее», — считает Валерий Георгиевич.