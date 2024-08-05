ЦСКА разгромил «Оренбург» со счетом 5:1

Один из претендентов на чемпионский титул ЦСКА провел первый домашний матч в новом сезоне. В нем армейцы разгромили «Оренбург» со счетом 5:1.
Когда руководство «красно-синих» пригласило на пост главного тренера экс-наставника «Локомотива» серба Марко Николича, у болельщиков москвичей появилась надежда, что теперь их любимая команда поменяет стиль на более атакующий. При предыдущем рулевом Владимире Федотове ЦСКА никак не мог обрести стабильность, чередовал провальные встречи с удачными. Делать далеко идущих выводов по работе Николича пока не стоит, но видно, что армейцы меняются в лучшую сторону. По крайней мере, если говорить об атаке.
«Оренбург» на старте сезона зарекомендовал себя крепким орешком, однако ЦСКА не оставил «газовикам» никаких шансов. У хозяев дубль оформил Игорь Дивеев, по мячу в свой актив записали Тамерлан Мусаев, бразилец Келлвен и Иван Обляков. У гостей же забил Дмитрий Рыбчинский.
— Сами понимаете, что я доволен увиденным. Хотя мы слишком расслабленно начали матч, но потом добавили. «Оренбург» — неприятный соперник. Порадовала реализация. Дивеев? У него есть все необходимые качества для успешной игры при стандартах, — сказал Николич.
Судя по первым матчам сезона, только динамовцы могут составить реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул. С середины июля подопечные Сергея Семака уже успели завоевать Суперкубок России, выиграв в общей сложности пять встреч подряд с суммарным счетом 20:2. К слову, питерцы показали лучший старт чемпионата в истории российского футбола: ни одна команда ранее не побеждала в каждом из трех первых туров первенства с разницей в 4+ мяча.
Безусловно, нельзя не отметить новичка «Зенита» Максима Глушенкова. Прямо сейчас это самый яркий и результативный игрок Премьер-лиги. В матче с ростовчанами Глушенков оформил хет-трик и отдал голевой пас на бразильца Педро. Всего у Максима девять (8+1) очков в пяти играх за новый клуб.
— Качества Глушенкова все прекрасно знают. На таком уровне невероятно сложно забивать столько мячей. Он хорошо действует в интересах команды, — признался Семак. — В целом же для нас не важно — будет забивать Максим или любой другой. Хотя, не скрою, никто не ожидал от него такого количества результативных действий в начале карьеры в «Зените».
В связи с последними успехами Глушенкова интересно, вызовет ли его в сентябре в сборную Валерий Карпин. Как известно, у игрока со специалистом есть небольшой конфликт, из-за чего Карпин, тренирующий также национальную команду, не приглашает Максима в сборную. После поражения от «Зенита» у Карпина не могли не спросить про Глушенкова. Ответ был лаконичен: «Глушенков? Мы не справились не только с ним, а со всем “Зенитом”. Прибавил ли он в чем-то? В чем-то да. Партнеры теперь сильнее», — считает Валерий Георгиевич.
Сам Максим отметил, что ему нечего доказывать ни Карпину, ни кому-либо еще: «Повлияло ли на мое настроение, что мне противостояла команда Карпина? Нет. Мне некому что-то доказывать, только себе. Нужно продолжать забивать, правильно относиться к своей работе, усердно трудиться на тренировках. Это воздается в игре».
Что касается «Динамо», то «бело-голубые» начали сезон в РПЛ с трех побед в третий раз в истории. Важный момент: первый мяч забил лучший бомбардир москвичей Константин Тюкавин. Еще один гол в свой актив в матче с «Акроном» записал Ярослав Гладышев.
— Три победы подряд — отличный результат. Честно скажу: если бы мы набрали семь очков, я все равно был бы счастлив, — отметил главный тренер динамовцев чех Марцел Личка. — Не забывайте, что нам пока не могут помочь парагваец Фабиан Бальбуэна и уругваец Николас Маричаль, пока не до конца готов колумбиец Хорхе Карраскаль. Отдельно рад за Тюкавина. Он много работал и наконец забил.