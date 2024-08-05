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Какой сегодня день: 5 августа

Этот день является 218-м в григорианском календаре. До конца года остается 148 дней.

Знаете ли вы, что 5 августа отмечается Международный день светофора? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 5 августа

В 1861 году в армии США отменены телесные наказания.

В 1914 году в американском Кливленде установлены первые в мире электрические светофоры.

В 1924 году в Турции запрещено многоженство.

В 1948 году Григорий Федотов стал первым футболистом, забившим сто мячей в чемпионатах СССР.

В 1967 году был выпущен первый альбом группы Pink Floyd.

В 2001 году американский путешественник Стив Фоссетт начал шестое кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Кто родился 5 августа

Художник Илья Репин (1844−1930).

Писатель Ги де Мопассан (1850−1893).

Актриса Вера Холодная (1893−1919).

Поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач (1898−1949).

Режиссер Джон Хьюстон (1906−1987).

Первый человек на Луне Нил Армстронг (1930−2012).

Политик Марин Ле Пен (1968).

5 августа в православном календаре

В этот день православные чтут память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. Также церковь почитает Почаевскую икону Божией Матери.

Именины

5 августа именины у Федора, Трофима, Михаила, Виталия, Андрея и Анны.