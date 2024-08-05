Какой сегодня день: 5 августа

Знаете ли вы, что 5 августа отмечается Международный день светофора? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 5 августа
В 1861 году в армии США отменены телесные наказания.
В 1914 году в американском Кливленде установлены первые в мире электрические светофоры.
В 1924 году в Турции запрещено многоженство.
В 1948 году Григорий Федотов стал первым футболистом, забившим сто мячей в чемпионатах СССР.
В 1967 году был выпущен первый альбом группы Pink Floyd.
В 2001 году американский путешественник Стив Фоссетт начал шестое кругосветное путешествие на воздушном шаре.
Кто родился 5 августа
Художник Илья Репин (1844−1930).
Писатель Ги де Мопассан (1850−1893).
Актриса Вера Холодная (1893−1919).
Поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач (1898−1949).
Режиссер Джон Хьюстон (1906−1987).
Первый человек на Луне Нил Армстронг (1930−2012).
Политик Марин Ле Пен (1968).
5 августа в православном календаре
В этот день православные чтут память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. Также церковь почитает Почаевскую икону Божией Матери.
Именины
5 августа именины у Федора, Трофима, Михаила, Виталия, Андрея и Анны.