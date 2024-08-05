Замглавы Минпромторга Шпак: В телеком скоро придет балльная система

Василий Шпак: Балльная система действует уже не первый год — это гибкий механизм для того, чтобы описать отечественность готового продукта. Она достаточно хорошо себя зарекомендовала тем, что с ее помощью можно описать практически любой сценарий повышения уровня локализации того или иного продукта. В высокой степени готовности находится проект изменений в балльную систему для телекоммуникационной отрасли. Сегодня практически вся номенклатура продукции подтверждается заключениями Торгово-промышленной палаты. В телекоме ситуация иная — там подтверждение локализации идет через межведомственный экспертный совет. Это требует большего числа итераций со стороны производителей и будет скорректировано. Кроме этого, заключение, выданное ТПП России, действует три года, а заключение о нахождении в реестре телекомоборудования российского происхождения действительно лишь год. Ведем работу по балльной системе для банковского оборудования, смарт-карт и RFID-меток, АРМ, абонентских устройств для приема цифровых сигналов телевидения, силовых полупроводников.