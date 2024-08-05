Замглавы Минпромторга Шпак: В телеком скоро придет балльная система

Изменения в балльную систему для телекома почти готовы. Замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал «РГ» о том, какие новые направления станут приоритетными для внедрения балльной системы, о мерах поддержки производителей микроэлектроники и о перспективах развития беспилотных систем.
Василий Викторович, начнем с балльной системы: как можно оценить ее эффективность сегодня? В каких отраслях можно ожидать ее появление до конца 2024 года?
Василий Шпак: Балльная система действует уже не первый год — это гибкий механизм для того, чтобы описать отечественность готового продукта. Она достаточно хорошо себя зарекомендовала тем, что с ее помощью можно описать практически любой сценарий повышения уровня локализации того или иного продукта. В высокой степени готовности находится проект изменений в балльную систему для телекоммуникационной отрасли. Сегодня практически вся номенклатура продукции подтверждается заключениями Торгово-промышленной палаты. В телекоме ситуация иная — там подтверждение локализации идет через межведомственный экспертный совет. Это требует большего числа итераций со стороны производителей и будет скорректировано. Кроме этого, заключение, выданное ТПП России, действует три года, а заключение о нахождении в реестре телекомоборудования российского происхождения действительно лишь год. Ведем работу по балльной системе для банковского оборудования, смарт-карт и RFID-меток, АРМ, абонентских устройств для приема цифровых сигналов телевидения, силовых полупроводников.
Профильные ассоциации регулярно выходят с инициативами о корректировке балльной системы. Однако многие параметры вырабатывались при их активном участии. Насколько это нормальная практика, насколько вы открыты к таким вещам?
Василий Шпак: Эти дискуссии будут идти постоянно. Кто-то успевает и работает на опережение, зачастую выполняет даже то, чего балльная система пока еще не предусматривает. И это один сценарий. К нему приходят зрелые, большие компании, которые смотрят вперед и планируют свое будущее развитие. Другим важно и нужно получить экономический эффект здесь и сейчас. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы с наименьшими затратами разработать продукт и выпустить его на рынок.
Наша задача, как регулятора, выстраивать некую медианную позицию, которая позволяла бы, с одной стороны, неуклонно углублять локализацию и повышать нашу собственную экономику с точки зрения себестоимости собственных вложений в продукты. А с другой стороны, поддержать тех, кто желает прийти в индустрию, кто желает проинвестировать личные время, интеллект и деньги в производство и создание продукта.
При этом государство уже сейчас обеспечивает спрос через национальный режим в закупках и предоставляет существенные налоговые льготы — это работа, проведенная Минпромторгом. Рассчитываем, что предприятия будут активнее вкладывать средства в развитие продуктов. Иначе получить преференции им будет проблематичнее.
Что с мерами поддержки производителей? Какие сегодня есть перспективы у льготного кредитования и что с продлением налоговых льгот для предприятий?
Василий Шпак: Сейчас государство субсидирует до 70% затрат производителям по субсидиям и при этом оставляет права на продукцию ее разработчикам. По длительности проекты по поддержке компаний достигают семи лет, охватывая весь жизненный цикл продукции.
Важнейшая мера — расширение налоговых льгот для предприятий радиоэлектронной промышленности, разрабатывающих и реализующих собственную продукцию. Тарифы страховых взносов снизились с 30,2% до 7,6%, ставка налога на прибыль — с 20% до 3%. В соответствии с последними данными ФНС России, организации радиоэлектроники сэкономили 71,4 млрд рублей за 2023 год, благодаря льготам на налоги и страховые взносы.
Сейчас рассматривается возможность сделать меру бессрочной. Но я полагаю, что она будет немного скорректирована. В частности, будут определены направления, по которым полученные деньги от этой льготы предприятие должно будет реинвестировать. Кроме того, есть мысль установить верхнюю планку экономии в рамках одной компании. Это необходимо для того, чтобы больше эффекта было для средних и малых компаний. Потому что большинство инноваций происходят в этой среде. И нам важно поддержать их.
Что касается льготного кредитования производителей, мы сейчас заявляем необходимость финансирования таких кредитов. Надеемся, решение будет найдено, и мы сможем дополнительно поддержать предприятия льготные кредитами.
Каковы перспективы изменения требований к интегральным схемам первого и второго уровней. Будет ли ограничена работа с иностранными производителями?
Василий Шпак: Исключать взаимодействие с зарубежными фабриками категорически нельзя. Модель «фаблес-фаундри» (разработчик чипов не имеет собственных производств и отдает производство подрядчикам, прим ред) работает по всему миру и позволяет развивать и реализовывать научный потенциал компаний-резидентов стран, не обладающих передовыми технологиями микроэлектроники.
При этом курс на повышение локализации уже дает плоды. Сегодня есть ряд проектов по освоению корпусирования полупроводниковых кристаллов сложнофункциональных микросхем. Например, такой проект есть у НИУ МИЭТ. Срок освоения технологии — 2025 год. GS Group совместно с производителями российских процессоров проводят работы по локализации сборки изделий на территории России. После того, как мы убедимся в возможности достижения технических требований, понятным будет введение дополнительных требований по корпусированию микросхем на территории России для микросхем второго уровня.
Чего в Минпромторге ждут от профильных консорциумов?
Василий Шпак: Активизацию работы нужно провести в направлении гражданской продукции, для этого как раз и нужна, в том числе, консолидированная позиция со стороны отрасли. Минпромторг готов заключить и обновить соглашения с профильными консорциумами, организовывать встречи не менее двух раз в год для обсуждения всех стратегических и операционных вопросов.
Консорциумам важно разработать стратегические планы своей деятельности, которые должны содержать: графики развития продуктов участников консорциума; понимание ландшафта технологического развития; план локализации сырья и материалов под продукты; план локализации технологических процессов производства; план развития кадрового потенциала.
Более того, планируем установить систему ключевых показателей эффективности для консорциумов. Основные показатели — повышение уровня локализации продукции в сегменте деятельности консорциума и рост объемов производства продукции, имеющей заключение о российскости.
Часто можно слышать, что у нас не сбалансированы инвестиции и загрузка мощностей. Могут ли здесь Минпромторг и профильные ассоциации выступать регулятором или модератором?
Василий Шпак: Во-первых, у нас есть балльная система, о которой мы уже поговорили. Она позволяет распределить приоритеты локализации изделий. Отмечу, что влиять на рынок, пока он не урегулирован нормативно, проблематично. Кроме того, совершенно справедливо были упомянуты профильные ассоциации. Потому что достаточная загрузка мощностей возможна только тогда, когда есть консорциумы, которые собирают потребность рынка и помогают распределять производства.
Мы, безусловно, готовы активно участвовать в создании мощностей, привлекая при необходимости все наши инструменты с точки зрения субсидий, грантов, займов Фонда развития промышленности, кластерной инвестиционной платформы, которая позволяет субсидировать ставку и делать ее более мягкой по отношению к рыночным условиям. То есть эта дорога открытая.
По самым важным направлениям мы эту инициативу проявляем сами, где понимаем, что данная технология — критический передел, и он нужен. Но по всему остальному спектру технологий производства инструменты существующие я вам назвал, они открыты. Мы готовы с коллегами взаимодействовать и уже делаем это.
Большая тема — развитие беспилотных авиасистем (БАС)? Какие задачи ставятся перед отраслью?
Василий Шпак: У нас есть несколько развилок с точки зрения развития и принятия стандартов, например, по той же связи. В ходе «Архипелага» мы попытались эти развилки пройти и выработать те решения, которые станут неким стандартом с точки зрения развития отрасли в целом.
К 2030 году необходимо нарастить объем производства российских беспилотников до 33 тыс. единиц. Это не только крупный бизнес, но и малые инновационные предприятия: разработчики и производители. Важно понимать, что вопрос в глубокой локализации, управлении полным технологическим стеком разработки и производства этой техники.
А самое главное, ради чего все это делаем, в конечном счете это должно повышать эффективность экономики во всех отраслях, где мы будем их применять. И здесь нам надо дорабатывать, нужно большее количество сценариев использования беспилотников с пониманием моделей их экономической эффективности. Потому что именно сценарии использования будут диктовать функциональные требования к машинам, а мы должны будем создавать именно ту машину, которая будет полностью попадать в сценарий ее применения.
Каким образом это будет реализовываться?
Василий Шпак: Для решения поставленных перед нами задач мы в том числе, создаем в регионах России научно-производственные центры. Два уже функционируют в Самарской и Томской областях. Теперь статус НПЦ присвоен еще семи площадкам: в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Улан-Удэ, Рязани, Великом Новгороде и на Сахалине. Их резиденты будут выполнять научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы, плюс производить продукцию, компоненты и комплектующие в области беспилотных авиационных систем, средств защиты от противоправного применения беспилотных авиационных систем.
Часто можно читать, что значительную роль в работах по БАС взяли на себя небольшие, зачастую гаражные команды. Какие меры поддержки возможны сегодня для небольших производителей?
Василий Шпак: Большинство новых решений, новых технологий, новых разработок как раз зарождается в среде малых компаний. Поэтому работать с малыми компаниями, поддерживать их — это то, чем государство должно заниматься.
Такие инструменты у нас есть, в частности, Фонда содействия инновациям. Я напомню, что именно с него начиналась такая компания, как «Геоскан», которая является лидером нашего рынка беспилотников. То же самое можно сказать про SuperCam. И мы с коллегами продолжаем работать.
Среди мер, которые могут быть использованы малыми предприятиями поддержка резидентов научно-производственных центров, создаваемых по государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности; гранты АНО “Агентство по технологическому развитию” на обратный инжиниринг критических комплектующих в размере до 100 миллионов рублей на проект. Плюс наши коллеги из Фонда содействия инновациям, например, активно помогают небольшим предприятиям. Они финансируют разработку и изготовление опытных образцов продуктов и его испытания. Дают гранты до 30 млн рублей и софинансирование до 15%.
Если организован мелкосерийный выпуск, и перед компанией стоит задача по масштабированию производства БАС, можно претендовать на льготные займы Фонда развития промышленности в размере до миллиарда рублей.
А еще можно получить поддержку по линии Минпромторга. Буквально недавно завершился отбор проектов сквозных НИОКР, в рамках этой меры можно компенсировать до 90% затрат на научно-исследовательские работы. Всего мы собрали 35 заявок, начинается конкурс среди них.
Как обстоят дела с локализацией производства компонентов?
Василий Шпак: Зависимость российских производителей беспилотников от импорта широкой номенклатуры комплектующих — двигателей, винтов, сервоприводов, аккумуляторов, силовой электроники и др сохраняется. Однако работа нами ведется, и в частности запущенная нами балльная система в этой отрасли также способствует наращиванию локализации.
Свою роль здесь сыграют и упомянутые НПЦ. НПЦ в Самарской области будет специализироваться на серийном выпуске как самих беспилотников, так и их структурных элементов. НПЦ в Томской области займется производством критических комплектующих для изготовления БАС, включая средства связи и управления, автопилоты, композитные детали.
Очень важно, что производители беспилотников уже формируют спрос, а у российских разработчиков уже есть компетенции, позволяющие взяться за обратный инжиниринг по этим направлениям.
Какие сейчас самые сложные направления? Меня на днях удивил рассказ одного из собеседников — оказалось, что у нас проблема делать очень миниатюрные пластиковые корпуса, выясняется, что это мало кто может.
Василий Шпак: Тут два момента. Конечно же это специфика технологии. Чтобы по той или иной технологии делать такие небольшие корпусные детали из пластика, нужно соответствующее оборудование. Оно стоит достаточно дорого. Такое оборудование есть в смежных сферах, они могли бы перестроиться, но это стоит денег и тем, у кого небольшие заказы, это невыгодно. Экономика не срастается. Совсем грубо: заказчику надо пять корпусов. Чтобы их выпустить, нужно сделать оснастку. Оснастка будет стоить 7−8 миллионов рублей, а у него бюджет на эти детали 150 тысяч.
И как быть?
Василий Шпак: Поскольку у нас таких производителей много, мы их можем собрать. Коллеги, вам всем нужен плюс-минус один тот же элемент. Договоритесь между собой, модифицируйте детали. Мы сделаем под вас одну оснастку, и вы сможете прийти и с вашими ста тысячами рублей эту деталь заказать. И тогда экономика сшивается. Да, на первых порах нам придется делать это вручную, помогать коллегам, но мы к этому готовы.
В начале года было поручение президента по поводу игровых консолей. Какой сейчас статус этой задачи?
Василий Шпак: Емкость российского рынка игровых приставок и консолей составила в 2023 году 3,35 млрд рублей. То есть рынок есть. Но пока важно понять, будет ли обеспечен спрос.
Это же системный вопрос. Консоль купят только в том случае, если под нее есть игры, есть какая-то экосистема. В целом гейминг развивается достаточно активно и помимо игровых консолей опережающими темпами растут другие игровые сегменты. Это и классические игры для обычных компьютеров, это и мобильные игры и в целом облачный гейминг, как экосистема, в которой ты можешь играть с любого устройства.
С моей точки зрения первично принять решение по поводу того, какой будет архитектура развития индустрии в этом направлении. Потому что консоль лишь одна из составных частей этой большой задачи. Да, важная, ее тоже надо решать, но на самом деле не единственная. Надо ли делать полноценную игровую консоль, как игровое устройство или надо сделать джойстик, который будет цепляться к смартфону, планшету, телевизору и через онлайн позволять игроку получать доступ к соответствующим играм.
Желающих принять участие в процессе и обладающих необходимой компетенцией у нас много, и по каждому направлению есть предложения и не одно. Хорошие компетенции в разработке игр есть и у нас, есть и в Беларуси. Разработчики железа готовы решать сейчас самую амбициозную задачу. Это тоже по большому счету можно назвать частью периферии вычислительной техники с точки зрения схемотехники.
Как минимум это некие дополнительные объемы.
Василий Шпак: Да. А еще это разработчики систем операционных, потому что надо понять, на чем это будет работать.
Но если смотреть более широко, то наша задача понять, что же в конечном счете нужно потребителю, угадать его настроение, дать ему конкуренцию. Сделав продукт так, чтобы это была модель конкурентоспособная.