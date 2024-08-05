Что можно и нельзя делать на Трофима Бессонника 5 августа на Калинники-Малинники

Православная церковь 5 августа вспоминает святого Трофима. В народе отмечают день Трофима Бессонника. Название появилось по причине того, что с названного дня приступали ко сбору урожая. Однако существует еще одно название — Калинники-Малинники из-за того, что 5 августа собирали калину и малину.
Что нельзя делать 5 августа
Не рекомендуется заниматься бесполезной работой. Согласно приметам, подобное может спровоцировать финансовые трудности. Запрещено долго спать. Не следует работать в полдень. Это связано с тем, что в указанное время появляются духи Полудницы, из-за которых могут случаться солнечные удары. А еще женатым мужчинам нельзя есть ягоды, которые предлагают девушки или же чужие жены.
Что можно делать 5 августа
По традиции, в указанный день собирали ягоды: малину и калину. А вечером готовили ягодный пирог, на который обязательно приглашали родных и близких. Кроме того, 5 августа старались играть свадьбы или посвататься. Считалось, что это предвещало крепкую любовь и долгий брак.
Согласно приметам, туман вечером говорил про жару. О скором похолодании предупреждал филин, который громко ухал. Если около муравейников большое количество муравьев, то это указывает на солнечную погоду.