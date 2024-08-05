Что можно и нельзя делать на Трофима Бессонника 5 августа на Калинники-Малинники

Не рекомендуется заниматься бесполезной работой. Согласно приметам, подобное может спровоцировать финансовые трудности. Запрещено долго спать. Не следует работать в полдень. Это связано с тем, что в указанное время появляются духи Полудницы, из-за которых могут случаться солнечные удары. А еще женатым мужчинам нельзя есть ягоды, которые предлагают девушки или же чужие жены.