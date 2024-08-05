Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 августа

Погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 августа не даст усомниться сибирякам, что на календаре все еще лето. В ближайшие семь нас ждет настоящая жара: воздух в областном центре будет прогреваться до +29 градусов. Так, в понедельник столбики уличных термометров покажут до +28. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».