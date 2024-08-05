Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 августа

Погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 августа не даст усомниться сибирякам, что на календаре все еще лето. В ближайшие семь нас ждет настоящая жара: воздух в областном центре будет прогреваться до +29 градусов. Так, в понедельник столбики уличных термометров покажут до +28. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— В Иркутске 5 августа переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков, — сообщает Иркутский Гидрометцентр. — В городе дует северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с. Днем ожидаем до +26…+28 градусов.
Во вторник иркутян ждет облачная с прояснениями погода. Ночью похолодает до +14 градусов, а днем, по данным Гидрометцентра России, региональный центр накроет летний зной — температура воздуха составит +29 градусов. Сутки пройдут без осадков и сильного ветра — обещается юго-восточный со скоростью в 3 м/с.
В ночь на среду в столице Приангарья +15 градусов и возможен небольшой кратковременный дождь — до 0.7 миллиметров осадков. Днем 7 августа с небес снова прольется немного воды — до 0.3 миллиметров, но, согласно прогнозу, на температурные показатели это никак не повлияет, в Иркутске в среду днем — до +27 градусов.
— С вероятностью в 62% небольшой кратковременный дождь выпадет в Иркутске и в ночь на 8 число, — сообщает Гидрометцентр страны. — Ночью прогнозируемая температура +15, днем — до +26, облачно с прояснениями и без осадков.
Ночью 9 августа также столбики термометров на городских улицах опустятся до +15, погода предстоит облачная, но без дождя. Днем в пятницу в областном центре воздух раскалится до +27 градусов.
Выходные дни в столице региона обещают прийти по вкусу всем, кто любит проводить их на свежем воздухе. Можно смело планировать походы, выходы с друзьями, прогулки по набережным — другими словами, в субботу и воскресенье в Иркутске будет тепло.
В ночь на 10 число Гидрометцентр России прогнозирует до +16 градусов, а днем — до +27. При этом с небес на землю станет ярко светить солнышко. В воскресенье ночью можно не закрывать на ночь окна — температура за окном, по данным портала Гисметео, ожидается в +17 градусов, а +28 и снова малооблачно.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 августа. Прогноз от метеорологов на месяц — здесь, также специалисты рассказали, что приготовила небесная канцелярия тем, кто собрался в последний месяц лета отдохнуть на Байкале — подробности.