Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Париже 5 августа

Посмотреть выступления наших соотечественников в прямом эфире можно будет на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, «Хабар» и «Ел Арна».
Расписание выглядит так:
- 12:00 — стендовая стрельба. Скит. Смешанные командные соревнования. Квалификация. Матч за «бронзу», финал −18:00. Сборная Казахстана (Эдуард Ещенко, Асем Орынбай).
- 15:50 — легкая атлетика. Бег на 200 метров. Утешительный раунд. Женщины. Полуфинал — 23:45. Ольга Сафронова.
- 18:00 — греко-римская борьба. 60 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Полуфинал — 00:00. Айдос Султангали.
- 18:00 — греко-римская борьба. 130 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Полуфинал — 00:00. Алимхан Сыздыков.