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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Париже 5 августа

5 августа 2024 года на Олимпийских играх в Париже казахстанцы выступят в трех видах спорта, сообщает Zakon.kz.

Источник: olympic.kz
Посмотреть выступления наших соотечественников в прямом эфире можно будет на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, «Хабар» и «Ел Арна».

Расписание выглядит так:

  • 12:00 — стендовая стрельба. Скит. Смешанные командные соревнования. Квалификация. Матч за «бронзу», финал −18:00. Сборная Казахстана (Эдуард Ещенко, Асем Орынбай).
  • 15:50 — легкая атлетика. Бег на 200 метров. Утешительный раунд. Женщины. Полуфинал — 23:45. Ольга Сафронова.
  • 18:00 — греко-римская борьба. 60 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Полуфинал — 00:00. Айдос Султангали.
  • 18:00 — греко-римская борьба. 130 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Полуфинал — 00:00. Алимхан Сыздыков.