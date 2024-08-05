Трентон
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители десяти регионов России опубликовали фотографии северного сияния

Источник: Российская газета

Жители десяти регионов России опубликовали в соцсетях фотографии северного сияния, которое они наблюдали ночью четвертого августа. Об этом сообщает RT.

По данным издания, редкое природное явление связано с очередной магнитной бурей, о которой ранее предупреждали ученые.

Солнце «не собирается успокаиваться» и на нем продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.

Пока же речь идет об уровне G3 (сильная магнитная буря).

Полярное сияние, вызванное взаимодействием солнечных частиц с атмосферой Земли, могли наблюдать жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской и Нижегородской областей, а также Пермского края, Хакасии и Якутии.

">