Жители десяти регионов России опубликовали фотографии северного сияния

Жители десяти регионов России опубликовали в соцсетях фотографии северного сияния, которое они наблюдали ночью четвертого августа. Об этом сообщает RT.
По данным издания, редкое природное явление связано с очередной магнитной бурей, о которой ранее предупреждали ученые.
Солнце «не собирается успокаиваться» и на нем продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.
Пока же речь идет об уровне G3 (сильная магнитная буря).
Полярное сияние, вызванное взаимодействием солнечных частиц с атмосферой Земли, могли наблюдать жители Омской, Челябинской, Тамбовской, Свердловской, Тверской, Рязанской, Ярославской и Нижегородской областей, а также Пермского края, Хакасии и Якутии.
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