Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 августа 2024

Погода в Иркутске 5 августа 2024 порадует жителей областного центра теплом и солнцем. Правда, утром синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре воздух прогреется до +28.
Погода в Иркутске 5 августа 2024
— Переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с, температура днем +26…+28, — поделились в метеобюро.
В остальных частях Иркутской области прогнозируют кратковременные и сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы.
Ветер будет преобладать северный, а в западных районах юго-восточный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с. Столбик термометра поднимется до +23…+28. Вот, что обещает погода в Иркутске 5 августа 2024 и регионе.