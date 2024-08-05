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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 августа 2024

Жара до +28 и дождь придут в Иркутск 5 августа.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 5 августа 2024 порадует жителей областного центра теплом и солнцем. Правда, утром синоптики прогнозируют небольшой дождь и грозу. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре воздух прогреется до +28.

Погода в Иркутске 5 августа 2024

— Переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с, температура днем +26…+28, — поделились в метеобюро.

В остальных частях Иркутской области прогнозируют кратковременные и сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет преобладать северный, а в западных районах юго-восточный 5−10 м/с с порывами до 15−18 м/с. Столбик термометра поднимется до +23…+28. Вот, что обещает погода в Иркутске 5 августа 2024 и регионе.