Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 5 августа

В Хабаровском крае в понедельник испортится погода. В центральных и северных районах региона пройдут дожди: это влияние западного циклона. Самая сложная ситуация прогнозируется в Верхнебуреинском районе, где пройдут сильные осадки.
Волонтер Наталья Пасика из Хабаровска получила медаль от Русской православной церкви. За последние полтора года пенсионерка три раза ездила на Донбасс, где помогала раненым бойцам. Она помогала в госпиталях, ухаживала за ранеными. 73-летняя женщина стала известной на всю страну, а также примером для подражания.
В Комсомольске-на-Амуре выявили случай непредоставления ребенку устройств для контроля уровня глюкозы в крови. Проверку начали в Следственном комитете, в отделе по расследованию особо важных дел. Во время нее станет понятно, почему маленький пациент не получил жизненно важное изделие.