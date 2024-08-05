Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 5 августа

Волонтер Наталья Пасика из Хабаровска получила медаль от Русской православной церкви. За последние полтора года пенсионерка три раза ездила на Донбасс, где помогала раненым бойцам. Она помогала в госпиталях, ухаживала за ранеными. 73-летняя женщина стала известной на всю страну, а также примером для подражания.