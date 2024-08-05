Грозовые аномалии: молния несколько раз ударила около НГПУ

Субботняя гроза заставила вздрогнуть многих жителей Новосибирска. Так, на Стрелочной молния ударила в столб, после чего он загорелся. Об этом сообщили горожане в соцсетях.
Кроме того, возле пединститута молния несколько раз ударила в одно и тоже место. Правда, не уточняется, куда именно и что пострадало от этих разрядов.
«Первомайский район, Матвеевка, СНТ Волна, 12 часов без электричества после вчерашней грозы. Служба 051 отвечает, что света не будет до 15 часов. Холодильники текут, даже чай попить не можем. Видимо будем костры на участках разводить», — сообщил паблик «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков.