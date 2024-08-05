Кинологи рассказали о правильном уходе за собакой летом

Как рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев «Известиям», у летнего времени есть негативные факторы — высокие температуры, насекомые и многое другое.
Владельцам собак в жаркие дни стоит внимательно следить за терморегуляцией питомца. Короткая стрижка может навредить любимцу, ведь шерсть защищает его от прямых солнечных лучей и перегрева.
Кроме того, обливание водой не поможет собаке охладиться, а только усугубит ситуацию. Если полностью намочить шерсть питомца, то вода начнет испарятся, и будет создан эффект паровой бани.
Чтобы спасти собаку от жары, следует смочить ей лапы и нос прохладной водой. Также можно слегла намочить живот, но не нужно полностью обливать питомца водой.
Направленный поток холодного воздуха из кондиционера тоже может навредить собаке.
Активные тренировки и игры в жаркую погоду могут стать причиной недомогания у животных. В знойный день даже молодые собаки быстро утомляются и порой отказываются от любых игр. Именно поэтому стоит переносить любые физические активности на раннее утро или поздний вечер.