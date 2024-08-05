Жители Усть-Кута проголосовали за объединение администраций

На голосование в Усть-Куте собралось более 400 человек. Решению о преобразовании поддержали жители поселков Звездный, Янталь, Подымахино и Ния. А вот не разделили инициативу в Верхнемарково, Ручье и Заярново. Как отметил глава района, диалог с жителями, проголосовавших против, районов будет продолжен.