Жители Усть-Кута проголосовали за объединение администраций

В Усть-Куте прошли публичные слушания на тему образования муниципального округа. Как сообщил мэр района Сергей Анисимов в своем тг-канале жители проголосовали за объединение администраций.
— По итогам голосования, значительное большинство присутствующих за округ. Чему я искренне рад! Благодарю каждого, кто сегодня пришел на слушания, а особенно тех, кто поддержал инициативу, — поделился Сергей Анисимов.
На голосование в Усть-Куте собралось более 400 человек. Решению о преобразовании поддержали жители поселков Звездный, Янталь, Подымахино и Ния. А вот не разделили инициативу в Верхнемарково, Ручье и Заярново. Как отметил глава района, диалог с жителями, проголосовавших против, районов будет продолжен.
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