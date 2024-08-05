В США снова хотят ужесточить ограничения для рыбной продукции из РФ

По словам Алексея Буглака, ключевой рынок для американского сурими — Япония, но там отмечается торможение конечного спроса и резкое снижение цен (минус 30% в текущем году), что связано прежде всего с резкой девальвацией японской иены. В текущем году импорт сурими вырос на 5,5 тыс. тонн, а запасы сурими в Японии выросли на 6,5 тыс. тонн. На других рынках Юго-Восточной Азии заметно, что российское сурими начинает теснить американскую продукцию. Например, если до 2021 года доля США в поставках сурими на рынок Южной Кореи была почти 100%, то в 2022 году она снизилась 90%, а по итогам 2023 года опустилась до 60%. Схожая ситуация и с поставками сурими в Китай.