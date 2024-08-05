Юрист Русяев назвал причины, по которым работодатели могут уволить сотрудников

В эпоху стремительного развития информационных технологий работодатели все чаще сталкиваются с новыми вызовами в сфере трудового права. Недавно произошел инцидент, в котором сотрудник одной из компаний использовал нейросеть для имитации рабочей активности — она имитировала обновление операционной системы, во время которого невозможно исполнять рабочие обязанности.