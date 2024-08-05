Юрист Русяев назвал причины, по которым работодатели могут уволить сотрудников

В эпоху стремительного развития информационных технологий работодатели все чаще сталкиваются с новыми вызовами в сфере трудового права. Недавно произошел инцидент, в котором сотрудник одной из компаний использовал нейросеть для имитации рабочей активности — она имитировала обновление операционной системы, во время которого невозможно исполнять рабочие обязанности.
«С точки зрения трудового законодательства подобные действия могут быть квалифицированы как нарушение трудовой дисциплины и ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Согласно статье 21 Трудового кодекса РФ, работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. Использование технологий для саботирования или имитации рабочего процесса явно противоречит этому принципу», — пояснил «Российской газете» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.
Более того, установка на рабочий компьютер несанкционированного программного обеспечения может рассматриваться как нарушение правил использования технических средств работодателя и политики информационной безопасности компании. Это может повлечь за собой дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения по основаниям, предусмотренным статьей 81 ТК РФ, считает юрист.
Однако данный случай — лишь один из множества способов, к которым прибегают недобросовестные работники для уклонения от своих обязанностей. Исследования показывают, что существует целый ряд популярных и оригинальных методов «отмазки» от работы. В топ-10 из них входят:
1. Имитация болезни. Классический метод, когда сотрудник жалуется на плохое самочувствие. По данным исследований, около 20% работников используют «простуду» или «головную боль» как предлог для отсутствия.
2. Технические проблемы. Сюда относится как поломка личного автомобиля, так и якобы возникшие проблемы с домашним интернетом при удаленной работе.
3. Семейные обстоятельства. Около 15% сотрудников ссылаются на болезнь ребенка или другие семейные проблемы.
4. Использование современных технологий. Как в рассмотренном случае с нейросетью, некоторые работники пытаются использовать ПО для имитации активности.
5. Злоупотребление правом на удаленную работу. Сотрудники могут заявлять о работе из дома, фактически занимаясь личными делами.
6. Преувеличение сложности задач. Некоторые работники намеренно затягивают выполнение заданий, преувеличивая их сложность.
7. Создание видимости занятости. Частые перемещения по офису, имитация бурной деятельности при фактическом бездействии.
8. Злоупотребление перерывами. Чрезмерно частые и длительные перерывы на кофе, перекуры и т.д.
9. Использование социальных сетей в рабочее время. Многие сотрудники тратят значительную часть рабочего времени на общение в соцсетях.
10. Симуляция форс-мажорных обстоятельств. Например, выдуманные аварии, проблемы с транспортом и т.п.
Важно отметить, что многие работники предпочитают сообщать о своем отсутствии не по телефону, а через мессенджеры или электронную почту, чтобы избежать дополнительных вопросов.
С юридической точки зрения, наиболее серьезными основаниями для увольнения сотрудника могут стать:
1. Использование несанкционированного ПО на рабочем компьютере, особенно если это привело к нарушению информационной безопасности компании.
2. Систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин.
3. Прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня).
4. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
«При этом работодателям следует помнить о необходимости соблюдения установленной законом процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и важности сбора достаточной доказательственной базы. Это особенно актуально в свете того, что лишь небольшое количество отмазок раскрываются, и работодателю необходимо иметь веские доказательства недобросовестного поведения сотрудника. В заключение стоит отметить, что проблема уклонения от работы часто является симптомом более глубоких организационных проблем», — констатировал Русяев.