Грибники продолжают теряться в лесах Хабаровского края

В Хабаровском крае начался сезон активного сбора грибов, притягивая к себе множество любителей «тихой охоты». Однако не все готовы к таким вылазкам в лес. За последние двое суток Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю несколько раз регистрировало на случаи пропажи грибников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Группа спасателей из Комсомольска-на-Амуре ищет пропавшего грибника, которому около 35 лет, в районе поселка Даппы Комсомольского района.
Ранее двое взрослых заблудились в окрестностях поселка Петропавловка Хабаровского района. Несмотря на вызов спасателей, они сумели самостоятельно найти дорогу и помощь специалистов не понадобилась.
Также спаслась 60-летняя жительница села Гаровка-2 из Хабаровского района, отправившаяся в дождь 1 августа за грибами. Оперативная группа от МЧС России отправилась на поиски. Им потребовалось всего полчаса, чтобы найти женщину, несколько часов блуждавшую в лесу. «Лес достаточно густой, но небольшой по площади. Пройдя 600−800 метров, обязательно выйдешь на открытую местность,» — сообщили специалисты ведомства. Пенсионерка, увлекшись сбором грибов, видимо, незаметно углубилась в лес. Поняв, что потеряла ориентацию, она не знала, куда идти, что вызвало у неё замешательство. Спасатели доставили её с пакетом грибов домой. Медицинская помощь женщине не потребовалась.
Чтобы избежать неприятностей в лесу, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает о мерах предосторожности:
• Сообщите кому-то о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения.
• Изучите карту местности.
• Возьмите с собой свисток и полностью заряженный мобильный телефон.
• Не забудьте компас, спички, нож, а также небольшие запасы воды и еды.
• Оденьтесь подходяще для погоды.
• Надевайте яркую одежду с отражающими элементами.
• Не ходите в лес в одиночку.
Если вы потерялись в лесу:
• Не паникуйте, успокойтесь и сосредоточьтесь.
• Вспомните последние ориентиры (полянка, сломанное дерево
• Направляйтесь к звукам: шум трактора слышен за 3−4 км, собачий лай — за 2−3 км, поезд — за 10 км.
• Учув запах дыма, двигайтесь против ветра к его источнику.
В случае чрезвычайной ситуации сразу звоните по номерам «101» или «112».