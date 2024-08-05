Грибники продолжают теряться в лесах Хабаровского края

Также спаслась 60-летняя жительница села Гаровка-2 из Хабаровского района, отправившаяся в дождь 1 августа за грибами. Оперативная группа от МЧС России отправилась на поиски. Им потребовалось всего полчаса, чтобы найти женщину, несколько часов блуждавшую в лесу. «Лес достаточно густой, но небольшой по площади. Пройдя 600−800 метров, обязательно выйдешь на открытую местность,» — сообщили специалисты ведомства. Пенсионерка, увлекшись сбором грибов, видимо, незаметно углубилась в лес. Поняв, что потеряла ориентацию, она не знала, куда идти, что вызвало у неё замешательство. Спасатели доставили её с пакетом грибов домой. Медицинская помощь женщине не потребовалась.