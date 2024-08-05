Трентон
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте снесенных кафе мигранты с Хилка обустроили стоянку для фур

К ночи вся площадка забита большегрузами.

Источник: Freepik

У жителей Хилокского жилмассива новая «головная боль»: вместо снесенных нелегальных кафе и столовых появилась стоянка-отстойник для большегрузов. По информации Атас.инфо, фуры принадлежат торговцам с Хилокского рынка, которые таким образом решили сэкономить. Днем их немного, а к ночи вся площадка забита.

«Мы четыре года боролись с незаконными столовыми, а теперь они начали свои машины парковать. Наглость этих “иностранных специалистов” просто зашкаливает», — возмущается одна из активисток инициативной группы жителей Жанна Олейникова.

Сибирячка пояснила, что стоянка фур на территории рынка дорогая. Вот мигранты и приспособились: приезжает, условно, пять машин из Узбекистана, они одну загоняют на рынок, остальные ждут, пока из нее все распродадут, потом загоняют следующую. И только когда продадут весь товар, вместе уезжают обратно.

Сейчас жители Хилка готовят коллективное обращение к властям и силовым структурам с просьбой ликвидировать стихийную парковку грузовиков под окнами жилых домов. В устной беседе глава Ленинского района Александр Гриб пояснил активистам, что земельный участок, где ранее стояли заведения общепита, а сейчас образовалась парковка, находится в частной собственности. Но власти ведут работу, чтобы вернуть его городу. После этого все спорные ситуации должны разрешиться.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что мигранты устроили пожар на месте снесенных кафе.

.