На месте снесенных кафе мигранты с Хилка обустроили стоянку для фур

Сибирячка пояснила, что стоянка фур на территории рынка дорогая. Вот мигранты и приспособились: приезжает, условно, пять машин из Узбекистана, они одну загоняют на рынок, остальные ждут, пока из нее все распродадут, потом загоняют следующую. И только когда продадут весь товар, вместе уезжают обратно.