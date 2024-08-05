Передвижные камеры: в Хабаровском крае усиливают контроль на дорогах

В Хабаровском крае на дорогах начали функционировать передвижные камеры, сообщает Телеграм-канал ДПС Контроль-ХабароVск.
С 1 августа мобильные камеры появились в семи муниципальных районах: Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском и районе имени Лазо, а также в Комсомольске-на-Амуре.
Ежедневно используются до пяти таких передвижных комплексов.
Передвижные камеры, установленные на территории Хабаровского края, предназначены для контроля за соблюдением правил дорожного движения. Они способны фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет и непристёгнутые ремни безопасности. Такой подход значительно увеличивает уровень безопасности на дорогах, особенно в отдалённых районах.
Технология мобильных комплексов позволяет им легко менять местоположение, что делает их менее предсказуемыми для нарушителей. Это, в свою очередь, способствует изменению поведения водителей и снижению числа правонарушений. Важно отметить, что подобные меры уже продемонстрировали свою эффективность в других регионах страны.