Передвижные камеры: в Хабаровском крае усиливают контроль на дорогах

Технология мобильных комплексов позволяет им легко менять местоположение, что делает их менее предсказуемыми для нарушителей. Это, в свою очередь, способствует изменению поведения водителей и снижению числа правонарушений. Важно отметить, что подобные меры уже продемонстрировали свою эффективность в других регионах страны.