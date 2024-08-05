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Новосибирцы заметили странный налет на лужах в воскресенье, 4 августа

Ночью в Новосибирске прошел дождь, однако местные жители отмечают, что после осадков лужи обычно выглядят иначе.

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Источник: BFM-Новосибирск

В воскресенье, 4 августа, жители Новосибирска стали свидетелями необычного явления — на улицах города появились лужи с белым налетом, который привлек внимание и вызвал настороженность у горожан. Необычный вид и резкий запах, витавший в воздухе, заставили местных жителей задуматься о возможных причинах этого явления.

По словам очевидцев, подобная картина наблюдалась не только в одном районе, а охватила довольно большую территорию. Ночью в Новосибирске прошел дождь, однако местные жители отмечают, что после осадков лужи обычно выглядят иначе.

«Мы ехали утром из Искитима в Новосибирск через левобережную часть Советского района, через ВАСХНИЛ, потом Кировский район, и везде на воде такой белый налет. И в правобережье, на улице Большевистской лужи тоже так выглядели. И чувствовался какой-то технический запах. Даже предположить не могу, что это такое, но настораживает», — поделилась своим впечатлением жительница города Анна Ромашко в беседе с изданием BFM-Новосибирск.

Стоит отметить, что на сайте Западно-Сибирского УГМС отсутствуют данные мониторинга загрязнения окружающей среды за 4 августа. Тем не менее, альтернативные сервисы сообщают, что в данный момент качество воздуха в Новосибирске «является приемлемым для большинства людей».