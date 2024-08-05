Новосибирцы заметили странный налет на лужах в воскресенье, 4 августа

«Мы ехали утром из Искитима в Новосибирск через левобережную часть Советского района, через ВАСХНИЛ, потом Кировский район, и везде на воде такой белый налет. И в правобережье, на улице Большевистской лужи тоже так выглядели. И чувствовался какой-то технический запах. Даже предположить не могу, что это такое, но настораживает», — поделилась своим впечатлением жительница города Анна Ромашко в беседе с изданием BFM-Новосибирск.