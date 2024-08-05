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В Новосибирске в ДТП с внедорожником пострадал 16-летний мотоциклист

Подросток управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Калининском районе Новосибирска вечером в воскресенье, 4 августа столкнулись внедорожник и кроссовый мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

По данным ведомства, инцидент произошёл в 20:20 на улице Фадеева. 36-летний водитель Toyota Hilux при выезде с внутриквартальной дороги не предоставил преимущество проезда мотоциклу Regulmoto, которым управлял 16-летний подросток без водительских прав.

В результате столкновения несовершеннолетний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу на карете скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоиспекции.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что УАЗ «Патриот» сбил мотоциклистов на Бердском шоссе.