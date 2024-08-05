В Новосибирске в ДТП с внедорожником пострадал 16-летний мотоциклист

По данным ведомства, инцидент произошёл в 20:20 на улице Фадеева. 36-летний водитель Toyota Hilux при выезде с внутриквартальной дороги не предоставил преимущество проезда мотоциклу Regulmoto, которым управлял 16-летний подросток без водительских прав.