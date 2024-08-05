Бойцы СВО отправили в Новосибирск подарок, сделанный своими руками

Как сообщили активисты «Народного фронта в Новосибирске», военнослужащие сделали необычный подарок для жителей Сибири, используя подручные материалы.
Такой подарок военные сделали в знак благодарности волонтерам, которые помогают защитникам Родины.
В видео Светлана Заикина, руководитель Народного фронта в Новосибирской области, сообщила, что подарок представляет собой музыкальную колонку, изготовленную из противопехотной осколочной мины направленного поражения.
Напомним, что генерал из Новосибирска Сергей Суровикин может возглавить «отряд Армагеддона» в зоне СВО.