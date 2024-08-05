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Бойцы СВО отправили в Новосибирск подарок, сделанный своими руками

Участники специальной военной операции передали в Новосибирск подарок, который сделали своими руками.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили активисты «Народного фронта в Новосибирске», военнослужащие сделали необычный подарок для жителей Сибири, используя подручные материалы.

Такой подарок военные сделали в знак благодарности волонтерам, которые помогают защитникам Родины.

В видео Светлана Заикина, руководитель Народного фронта в Новосибирской области, сообщила, что подарок представляет собой музыкальную колонку, изготовленную из противопехотной осколочной мины направленного поражения.

Напомним, что генерал из Новосибирска Сергей Суровикин может возглавить «отряд Армагеддона» в зоне СВО.