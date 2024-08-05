Трентон
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Хабаровска заманивают в Китай бесплатным алкоголем

Туристам выдают купоны.

Источник: Комсомольская правда

Китайцы заманивают российских туристов в Фуюань бесплатным алкоголем. Об этом рассказали пользователи Telegram-канала Фуюань.ру. люди пишут, что им выдают купоны на пиво. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

О том, что получила купон, одна из туристок рассказала в канале. Она приехала в Поднебесную в пятницу, 2 августа, и ей выдали листовку на одного взрослого.

На купоне изображена семья, которая весело употребляет напиток, а на обратной стороне прописаны условия: использовать его можно до конца навигации текущего года, обмену или продаже он не подлежит.

Также на купоне есть пояснение: тургруппы, въезжающие в Китай из России, пересекают границу по безвизовому режиму.

Напомним, сообщение между Хабаровском и Фуюанем открылось в начале мая. Обычно речная навигация на Амуре закрывается в середине осени.

туризм и отдых