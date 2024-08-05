Жителей Хабаровска заманивают в Китай бесплатным алкоголем

Китайцы заманивают российских туристов в Фуюань бесплатным алкоголем. Об этом рассказали пользователи Telegram-канала Фуюань.ру. люди пишут, что им выдают купоны на пиво. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
О том, что получила купон, одна из туристок рассказала в канале. Она приехала в Поднебесную в пятницу, 2 августа, и ей выдали листовку на одного взрослого.
На купоне изображена семья, которая весело употребляет напиток, а на обратной стороне прописаны условия: использовать его можно до конца навигации текущего года, обмену или продаже он не подлежит.
Также на купоне есть пояснение: тургруппы, въезжающие в Китай из России, пересекают границу по безвизовому режиму.
Напомним, сообщение между Хабаровском и Фуюанем открылось в начале мая. Обычно речная навигация на Амуре закрывается в середине осени.