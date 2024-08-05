Владивостокское «Динамо» одержало 13-ю победу в сезоне

Во втором тайме «Динамо» продолжило прессинговать, но безрезультатно. На 60-й минуте на замену вышел Сергей Дудкин. И эта перестановка сыграла решающую роль в матче. Полузащитник вскоре стал автором долгожданного гола: принял мяч после навеса Баева, обыграл на скорости защитника хозяев и в падении протолкнул «снаряд» в сетку ворот — 0:1. Для Сергея Дудкина забитый мяч стал первым в текущем сезоне.