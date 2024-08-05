Владивостокское «Динамо» одержало 13-ю победу в сезоне

Футбольное «Динамо» в выездном матче первенства Второй лиги «Б» переиграло «Квант» — 1:0. Победу команде из Владивостока в Обнинске гол Сергея Дудкина во втором тайме, сообщает ИА PrimaMedia.
«Квант» является одним из аутсайдером второй лиги и занимает 13-е место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне до этой встречи команду уже встречались и матч во Владивостоке также закончился убедительной победой «Динамо» — 4:1.
В этом матче команды долгое время не могли открыть счет. Начало матча на поле создавали опасные моменты владивостокцы, а незадолго до перерыва могли отличиться гости.
Во втором тайме «Динамо» продолжило прессинговать, но безрезультатно. На 60-й минуте на замену вышел Сергей Дудкин. И эта перестановка сыграла решающую роль в матче. Полузащитник вскоре стал автором долгожданного гола: принял мяч после навеса Баева, обыграл на скорости защитника хозяев и в падении протолкнул «снаряд» в сетку ворот — 0:1. Для Сергея Дудкина забитый мяч стал первым в текущем сезоне.
Эта победа для «Динамо-Владивосток» стала 13-й в сезоне. Команда из Владивостока находится на первом месте и отрыв от ближайших преследователей «Композита» и «Космоса» составляет восемь очков.
В следующем туре владивостокцы встретятся с футболистами «Строгино». Матч пройдет 11 августа в Москве и начнется в 17:00 по столичному времени.