Объявлено, где во Владивостоке сейчас нет горячей воды — все адреса

Приморские тепловые сети АО «ДГК» начали летне-осенние гидравлические испытания, сообщает ИА PrimaMedia. Опрессовка тепловых сетей будет проводиться поэтапно в различных районах города. Первый этап, сопровождающийся отключением горячей воды, стартовал 5 августа. Мероприятия по подготовке системы к зиме ориентировочно завершатся к 30 сентября.
Напомним, что правила технической эксплуатации тепловых сетей требуют проведения гидравлических испытаний для проверки трубопроводов на плотность и прочность. Цель этих мероприятий — выявить слабые участки в теплосетях после завершения отопительного сезона и оперативно выполнить ремонтные работы, чтобы обеспечить надежное прохождение следующего отопительного сезона.
С 5 по 14 августа горячее водоснабжение временно ограничат во Фрунзенском и части Ленинского, а также Первореченского районов, получающих воду от Владивостокской ТЭЦ-1:
Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;
Авроровская: 4, 6, 17, 24, 30;
Адмирала Фокина: 1, 3, 9, 9а, 9б, 9 В, 9 г, 11, 11а, 11б, 16а, 20, 22, 23, 24 В, 25, 27, 29, 31;
Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 57, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;
Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;
Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;
Арсеньева: 6, 8, 9/13;
Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;
Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;
Береговая: 3, 3/., 6, 8;
Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 35а, 36/38, 40;
Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12 В, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 4а, 4б, 50а, 6, 64а, 66, 6а, 70, 72/1;
Западная: 13, 27;
Западная: 29;
Захарова: 5;
Казанская: 1, 4, 4а, 5, 7;
Комсомольская: 1 В, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27 В, 27д, 29;
Корабельная Набережная: 7;
Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;
Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;
Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 84 В, 86в;
Лазо: 12;
Ланинский 4/стр.: А;
Лейтенанта Шмидта: 29;
Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;
Луцкого: 16;
Мордовцева: 6, 8а, 12;
Морозова: 5, 7, 9;
Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11/., 12, 14, 16, 16а, 16 В, 20, 27;
Московская: 1, 11, 13, 15;
Мыс Кунгасный: 3б, 5;
Мыс Чумака: ½, ⅕, 1а;
Набережная: 1, 5 В, 7б, 9, 10, 13, 16, 20;
Некрасовский: 1, 3, 5, 18;
Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;
Океанский: 12, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 7, 70, 70а, 70 В, 72а, 74а, 76, 76а, 8, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109, 10б, 121а;
Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;
Острякова: 1, 2, 26, 27, 28, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 41, а, 5 г, 7, 7а, 8, 9, 44, 5;
Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 30, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;
Перекопский: 3, 5, 7;
Пограничная: 12а, 12б, 15 В, 22, 22а, 26, 30;
Пологая: 16, 17, 18, 21а, 24, 28, 30, 31, 43, 50, 53а, 54а, 55, 60, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72а, 72у;
Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37 г, 38, 40, 46, 48;
Почтовая: 6;
Прапорщика Комарова: 1 В, 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35 В, 42, 45, 45а, 48, 52; Рылеева: 8;
Садовая: 12, 22, 25, 25/., 27;
Самарская: 10а;
Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
Светланская: 1, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 22, 29, 31, 31/0, 33, 35, 36, 38, 4, 41; Семеновская: 3, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;
Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
Союзная: 17, 19, 20, 20а;
Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 46, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9;
Станюковича 48/лит.: Н;
Станюковича: 49, 52, 54, 54 г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;
Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9, 9а, 12;
Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6 В, 6 г, 8, 8д, 11, 13;
Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;
Трудовой: 1а, 13;
Уборевича: 3, 5а, 6, 6а, 8, 9а, 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;
Уткинская: 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 3, 30, 32, 34, 36;
Фонтанная: 2, 3, 10, 18, 18/2, 18а, 19, 31, 35, 36, 42, 42а, 47, 47а;
Фонтанная 51/лит.: А;
Фонтанная: 7, 55, 61;
Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 34а;
Чернышевского: 15;
Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;
Ялтинская: 18.
Также с 5 по 14 августа коммунальная услуга будет временно недоступна части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная»:
Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54 В, 56, 56а, 56 В, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;
Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8 В, 8 г, 10, 10а, 11, 11 В, 12, 12а, 12 г, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16б, 16 г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
Аксаковская: 1, 3, 12;
Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 12а, 10;
Алтайская: 3;
Амурская: 82, 84, 86, 88, 96;
Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50 В, 52, 54, 56, 58; Бульварная: 15;
Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5 В, 5 г, 24, 24 В, 27, 28, 31, 34, 36;
Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;
Грибоедова: 46а;
Державина: 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 55, 57, 59, 59а;
Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 26а, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;
Жуковского: 1−9, 10−15;
Карьерная: 1, 3а, 11, 13, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 52, 52;
Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30; Красного Знамени: 59, 65, 65у, 66, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 110, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 160а, 162, 164;
Круговая 2-я: 10, 12, 14;
Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;
Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52 г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83 В, 85, 85а;
Марченко: 6, 15, 32;
Мельниковская: 103;
Народный: 4, 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43/2, 45, 47, 49, 4у, 51, 53, 55, 57;
Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 49а, 50, 51 В, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122;
Некрасовский: 24;
Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 123 В, 125, 131 В, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155, 165;
Острякова: 6;
Отлогая: 10;
Партизанский: 44, 52, 58;
Партизанский: 58/лит.2: 2`;
Партизанский: 58/лит.3 3`: 4`;
Партизанский: 58 В, 62а;
Писаревская: 6/8;
Проходная 1-я: 110;
Проходная 4-я: 12, 16;
Руднева: 1, 1а, 1б, 3, 17;
Сабанеева: 8, 11, 13, 14 В, 15, 15/1, 16, 16 В, 18, 19, 21, 22, 22у, 23, 24;
Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;
Снеговая: 13, 18/п, 30, 41, 42а, 74, 79, 123, 125;
Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;
Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 40а, 41, 41 В, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;
Флотский: 37/39;
Фонвизина: 2;
Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.