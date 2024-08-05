Объявлено, где во Владивостоке сейчас нет горячей воды — все адреса

Напомним, что правила технической эксплуатации тепловых сетей требуют проведения гидравлических испытаний для проверки трубопроводов на плотность и прочность. Цель этих мероприятий — выявить слабые участки в теплосетях после завершения отопительного сезона и оперативно выполнить ремонтные работы, чтобы обеспечить надежное прохождение следующего отопительного сезона.