Участок Красного проспекта на Родниках отремонтируют за 16 млн рублей

В этом году в Калининском районе Новосибирска запланирован ремонт разворотной площадки на Красном проспекте. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Хотя в аукционной документации не указаны конкретные адреса, предполагается, что работы будут проводиться в 6-м микрорайоне (Родники), где находится небольшой участок Красного проспекта. Согласно описанию, после завершения ремонта площадка получит «усовершенствованный тип покрытия».
Корреспондент BFM-Новосибирск изучил документацию и выяснил, что в ходе работ планируется убрать асфальт с тротуара, а также дорожные и садовые бортовые камни. Затем будет завезен песок и щебень, установлены недостающие бетонные дорожные бортовые камни, а также уложен новый асфальт. Кроме того, земельные участки будут рекультивированы: добавят «черный грунт» и засеют травами.
Также подрядчик обязан установить несколько новых дорожных знаков.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 августа, а все работы должны быть завершены до 25 октября.