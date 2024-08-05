Участок Красного проспекта на Родниках отремонтируют за 16 млн рублей

Корреспондент BFM-Новосибирск изучил документацию и выяснил, что в ходе работ планируется убрать асфальт с тротуара, а также дорожные и садовые бортовые камни. Затем будет завезен песок и щебень, установлены недостающие бетонные дорожные бортовые камни, а также уложен новый асфальт. Кроме того, земельные участки будут рекультивированы: добавят «черный грунт» и засеют травами.