Как действовать, если привлекают в роли подозреваемого в совершении преступления

«Подозреваемый должен быть допрошен следователем не позднее 24 часов с момента фактического задержания. До первого допроса подозреваемый имеет право на конфиденциальное свидание с защитником для определения дальнейшего алгоритма действий. Лучше если родственники пригласят адвоката по соглашению. В случае отсутствия адвоката по соглашению следователь пригласит адвоката по назначению. Также подозреваемый имеет право не свидетельствовать против себя в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Таким образом, при привлечении в качестве подозреваемого в совершении преступления, самое главное — сохранять спокойствие и действовать в соответствии с законом, защищающим права подозреваемых и обвиняемых. Обязательные действия — уведомление родственников о задержании, получение документов о задержании, привлечении в качестве подозреваемого, организация встречи с защитником», — уточнил юрист.