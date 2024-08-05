Как действовать, если привлекают в роли подозреваемого в совершении преступления

В определенной ситуации гражданина могут привлечь в качестве подозреваемого по уголовному делу.
«Согласно ст. 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ подозреваемым является лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо задержанное по подозрению в причастности к совершению преступления, либо в отношении которого применена мера пресечения до предъявления обвинения. В случае предъявления обвинения, гражданин в соответствии со ст. 47 УПК РФ, уже считается обвиняемым», — рассказал «Российской газете» юрист Руслан Артамонов.
Он отметил, что у человека, подозреваемого в причастности к совершению преступления, есть определенные права, о которых ему следует знать (ч. 4 ст. 46 УПК РФ).
Во-первых, подозреваемый имеет право пользоваться помощью защитника. Подозреваемый или его защитник должен получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, копию протокола задержания, копию протокола об избрании меры пресечения.
Во-вторых, подозреваемый имеет право на один телефонный разговор с родственником или близким лицом в присутствии следователя. Родственникам необходимо сообщить о задержании и попросить приехать адвоката. Следователь также должен уведомить близких лиц о задержании подозреваемого.
«Подозреваемый должен быть допрошен следователем не позднее 24 часов с момента фактического задержания. До первого допроса подозреваемый имеет право на конфиденциальное свидание с защитником для определения дальнейшего алгоритма действий. Лучше если родственники пригласят адвоката по соглашению. В случае отсутствия адвоката по соглашению следователь пригласит адвоката по назначению. Также подозреваемый имеет право не свидетельствовать против себя в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Таким образом, при привлечении в качестве подозреваемого в совершении преступления, самое главное — сохранять спокойствие и действовать в соответствии с законом, защищающим права подозреваемых и обвиняемых. Обязательные действия — уведомление родственников о задержании, получение документов о задержании, привлечении в качестве подозреваемого, организация встречи с защитником», — уточнил юрист.