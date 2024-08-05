Психолог Шульга дала пять советов, как настроиться на работу летом

Летом часто трудно настроиться на работу. Как это лучше всего сделать, рассказала «РГ» психолог, схематерапевт Людмила Шульга.
Она отметила, что работа — это часть взрослой жизни, поэтому не должна быть невыносимой даже летом. Но настрой на рабочий процесс может меняться в связи с сезоном, поэтому важно найти для себя подходящие ключи к тому, как управлять собственным состоянием.
Во-первых, психолог советует договориться со своей детской частью. Счастливый ребенок — это та часть внутри нас, которая испытывает удовольствие, радость, предвкушение и счастье. Часто случается так, что именно эта часть остается в тени во взрослой жизни. «Не сейчас!», «Есть дела поважнее!», «Я слишком взрослый для этого!», «Это несерьезно!» — именно так останавливается внутри импульс, рожденный из детской части. Но важно понимать, что контакт с этой частью дарит больше всего заряда, вдохновения и сил на новые «взрослые» победы, поэтому так необходимо держать постоянную связь с внутренним счастливым ребенком. «Что ты хочешь, мой дорогой малыш, на самом деле?» — этот вопрос, обращенный внутрь себя, поможет найти индивидуальный ответ для каждого. Возвращайтесь к этому вопросу периодически и обязательно дайте себе то, что пришло в ответе. Это может быть что-то неожиданное, но связано с радостными эмоциями. Возможно, захочется купить себе большую порцию мороженого, гулять босиком в парке.
«Создайте новую заметку в телефоне “Желания моего внутреннего ребенка”, записывайте все туда и обязательно в свои выходные дни подарите ему это. Так, зарядившись, вернуться в рабочий процесс будет намного легче!», — убеждена Людмила Шульга.
Во-вторых, нужно «отправлять» на работу свою взрослую часть. Определить для себя «большую цель», ради которой уж точно есть смысл потрудиться даже летом, держать ее в фокусе, чтобы она была неким вознаграждением за труды.
В-третьих, нужно научиться держать баланс между работой и отдыхом. Сложности могут возникать там, где нарушен баланс между работой и отдыхом. Большинство людей умеют много работать, но совершенно не умеют отдыхать, более того, они могут испытывать сложные чувства, когда ничего не делают по работе. В итоге человек попадает в ощущение хронической усталости, выгорания и абсолютного нежелания что-либо делать. И тогда лучшим решением будет отдых. Если у вас работа перевешивает, а отдых сложно себе разрешить, задайте вопрос: «Что самого страшного случится, если я позволю себе отдохнуть, остановлюсь, перестану бежать?». Ответ точно есть внутри и вместе с ним вы обнаружите чувство, которое так сильно вас подгоняет.
В-четвертых, нужно научиться осознавать, куда уходит энергия и внимание на самом деле. «Если внутри есть ощущение хаоса и тревоги, что всего навалилось слишком много, и как будто работа добавляет беспокойства или туда вы идете из последних сил, я бы рекомендовала составить список с незавершенными делами по всем сферам жизни. Незакрытые вопросы, даже незначительные бытовые, действительно могут слишком много забирать на себя психической энергии, и в какой-то момент “батарейка разрядится”, — поясняет психолог.
И продолжает: у мозга есть свойство преувеличивать масштаб, поэтому важно время от времени показывать ему реальную картину происходящего. Если составить список незавершенных дел и определить, в какой последовательности их закрыть, этого будет достаточно, чтобы почувствовать себя спокойнее.
И в-пятых, нужно научиться ориентироваться в своих истинных эмоциональных потребностях. Если вы находитесь в непонимании, для чего вам нужно это рабочее место или сфера деятельности, испытываете апатию, лень, нежелание приходить на работу, частое раздражение — это может быть сигнал, что есть смысл поразмышлять о смене рабочего места или смене должности на текущей работе. Вы могли «вырасти» из занимаемой должности или это рабочее место больше не закрывает внутренние потребности. Эти чувства могут быть в неосознаваемой зоне, но именно летом проявиться острее. Желание сменить рабочее место нормально, но многим бывает страшно даже допустить мысль об этом. Важно прислушаться к себе, признать свое внутреннее право на перемены и исследовать, что внутри вас останавливает. Возможно этого осознания будет достаточно, чтобы сделать шаг.