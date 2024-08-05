Психолог Шульга дала пять советов, как настроиться на работу летом

Во-первых, психолог советует договориться со своей детской частью. Счастливый ребенок — это та часть внутри нас, которая испытывает удовольствие, радость, предвкушение и счастье. Часто случается так, что именно эта часть остается в тени во взрослой жизни. «Не сейчас!», «Есть дела поважнее!», «Я слишком взрослый для этого!», «Это несерьезно!» — именно так останавливается внутри импульс, рожденный из детской части. Но важно понимать, что контакт с этой частью дарит больше всего заряда, вдохновения и сил на новые «взрослые» победы, поэтому так необходимо держать постоянную связь с внутренним счастливым ребенком. «Что ты хочешь, мой дорогой малыш, на самом деле?» — этот вопрос, обращенный внутрь себя, поможет найти индивидуальный ответ для каждого. Возвращайтесь к этому вопросу периодически и обязательно дайте себе то, что пришло в ответе. Это может быть что-то неожиданное, но связано с радостными эмоциями. Возможно, захочется купить себе большую порцию мороженого, гулять босиком в парке.