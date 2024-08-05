В Новосибирске назвали дату рассмотрения дела экс-замначальника УМВД

В Центральном районном суде Новосибирска назначили дату первого заседания по делу Александра Захарова, который ранее занимал должность заместителя начальника УМВД. Как пишет «Ъ-Сибирь», заседание назначено на 9 августа.
Напомним, на полицейского возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере).
По версии следствия, Захаров с февраля 2022 года по апрель 2023 получил 2 миллиона рублей от организатора игорного бизнеса за покровительство, чтобы в отношении казино не проводились проверки.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском неизвестные дважды переехали собаку.