Трентон
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске назвали дату рассмотрения дела экс-замначальника УМВД

В Новосибирске сообщили дату заседания по делу бывшего заместителя начальника УМВД.

Источник: Сиб.фм

В Центральном районном суде Новосибирска назначили дату первого заседания по делу Александра Захарова, который ранее занимал должность заместителя начальника УМВД. Как пишет «Ъ-Сибирь», заседание назначено на 9 августа.

Напомним, на полицейского возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом у незаконной организации в особо крупном размере).

По версии следствия, Захаров с февраля 2022 года по апрель 2023 получил 2 миллиона рублей от организатора игорного бизнеса за покровительство, чтобы в отношении казино не проводились проверки.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском неизвестные дважды переехали собаку.