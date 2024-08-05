Трентон
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске всю неделю прогнозируются дожди

Прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю составили городские синоптики Apple Weather.

Сейчас в Трентоне: +23° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Агентство «Москва»

В понедельник ожидается до +24 градусов днем, будет дождь. Порывы ветра составят 10 метров в секунду. Ночью прогнозируется +17 градусов.

Во вторник температура воздуха поднимется до +24 градусов днем, а также упадет до 16 градусов ночью. Будет облачно, дождь. Ветер до 7 метров в секунду.

В среду температура воздуха днем повысится до +22 градусов, а ночью она опустится до +16 градусов. Будет пасмурно, дождь.

В четверг потеплеет до +24 градусов днем, а также ожидается +15 градусов ночью. Облачно, дождь.

В пятницу столбик термометра поднимется до +25 градусов днем. Обещают облачность, без осадков.