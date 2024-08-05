В Красноярске всю неделю прогнозируются дожди

В понедельник ожидается до +24 градусов днем, будет дождь. Порывы ветра составят 10 метров в секунду. Ночью прогнозируется +17 градусов.
Во вторник температура воздуха поднимется до +24 градусов днем, а также упадет до 16 градусов ночью. Будет облачно, дождь. Ветер до 7 метров в секунду.
В среду температура воздуха днем повысится до +22 градусов, а ночью она опустится до +16 градусов. Будет пасмурно, дождь.
В четверг потеплеет до +24 градусов днем, а также ожидается +15 градусов ночью. Облачно, дождь.
В пятницу столбик термометра поднимется до +25 градусов днем. Обещают облачность, без осадков.