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Теплый и дождливый понедельник ожидается на Южном Урале

В понедельник, 5 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +24°

В понедельник, 5 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 5 августа, у Анны, Андрея, Аполлона, Виталия, Трофима и Федора.

Между прочим, 5 августа 2024 года отмечают день Трофима Бессонника. Согласно народным приметам, сегодня не стоит жадничать и скупиться. Дело в том, что благие дела способны изменить жизнь к лучшему, а плохие, напротив, принесут одни неприятности.