Теплый и дождливый понедельник ожидается на Южном Урале

Между прочим, 5 августа 2024 года отмечают день Трофима Бессонника. Согласно народным приметам, сегодня не стоит жадничать и скупиться. Дело в том, что благие дела способны изменить жизнь к лучшему, а плохие, напротив, принесут одни неприятности.