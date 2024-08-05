«Ъ»: экс-полковник ГРУ Квачков не дождался суда за критику СВО и ушел паломником

Адвокат Першин заявил о намерении обжаловать текущее решение, утверждая, что при рассмотрении дела были допущены серьезные нарушения. По его словам, в документах указано, что Квачков родился в Москве, хотя на самом деле он из Приморского края. Также, по словам Першина, в материалах дела присутствуют противоречия о его судимостях. Адвокат добавил, что суд признал эти ошибки техническими, но он не согласен с этим мнением и утверждает, что без надлежащего уведомления о принятом в отношении Квачкова решении его не могут объявить в розыск.