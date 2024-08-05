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Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли России серебро на Олимпийских играх

Выигранная россиянами серебряная медаль стала первой в копилке сборной России на Олимпиаде в Париже.

Источник: БЕЛТА

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призёрами летних Олимпийских игр в Париже. Спортсменки выступали в парном разряде.

В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Игра длилась один час и 24 минуты. Результат встречи — 6:2, 1:6, 7:10.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер впервые участвуют в Олимпийских играх. А выигранная ими серебряная медаль стала первой в копилке сборной России на Олимпиаде в Париже.

Отметим, что уроженка Красноярска 17-летняя Мирра Андреева стала самым молодым призёром теннисного турнира на Олимпийских играх с 1992 года. Американка Дженнифер Каприати в 1992 году завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет.