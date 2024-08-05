Мирра Андреева и Диана Шнайдер принесли России серебро на Олимпийских играх

Отметим, что уроженка Красноярска 17-летняя Мирра Андреева стала самым молодым призёром теннисного турнира на Олимпийских играх с 1992 года. Американка Дженнифер Каприати в 1992 году завоевала золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет.