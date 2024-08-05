Приметы на день Трофима: что нельзя делать 5 августа 2024 года

Что можно делать 5 августа:
- в этот день вставали рано утром и отправлялись работать в поле;
- девушки собирали ягоды калины и малины;
- хозяйки продолжали заниматься заготовками и консервацией;
Что нельзя делать 5 августа:
- заниматься бесполезной работой или делами;
- бездельничать;
- долго спать (днем спать вообще не стоит);
- рубить ветки калины;
Народные приметы:
- на небе много звезд — через несколько дней будет дождь;
- пауки плетут паутину несмотря на дождь — погода в скором времени улучшится;
- много спать — к недобрым событиям.