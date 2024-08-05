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Приметы на день Трофима: что нельзя делать 5 августа 2024 года

В понедельник, 5 августа, отмечается народный праздник Трофим Бессонник или Трофимов день (день Трофима), В церковном календаре — день памяти Трофима, Феофила и других 13 святых мучеников.

Что можно делать 5 августа:

  • в этот день вставали рано утром и отправлялись работать в поле;
  • девушки собирали ягоды калины и малины;
  • хозяйки продолжали заниматься заготовками и консервацией;

Что нельзя делать 5 августа:

  • заниматься бесполезной работой или делами;
  • бездельничать;
  • долго спать (днем спать вообще не стоит);
  • рубить ветки калины;

Народные приметы:

  • на небе много звезд — через несколько дней будет дождь;
  • пауки плетут паутину несмотря на дождь — погода в скором времени улучшится;
  • много спать — к недобрым событиям.