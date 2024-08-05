Итоги военно-патриотической игры «Зарница 2.0» подвели в Иркутске

В Иркутске подвели итоги Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Сибирского федерального округа. Церемония закрытия прошла в центре «Патриот» 4 августа. Участие приняли школьники из 10 регионов России: республик Алтай, Тыва, Хакасия, Иркутской, Красноярской, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона всего собралось более 190 участников.
— Мы подвели итоги не просто мероприятия, а одного из ключевых по патриотическому воспитанию детей и молодежи в нашей стране, в том числе в Сибирском федеральном округе. Важность этого мероприятия доказали сами участники: своими результатами и искренними эмоциями, — прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
По результатам соревнований в округе на финал Всероссийской игры «Зарница 2.0» отправятся команды из Кузбасса и Новосибирской области. Последний этап пройдет с 5 по 15 сентября в Волгограде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье начали работу 18 площадок по обучению школьников работе с беспилотными аппаратами. Субсидия на реализацию была получена в прошлом году.