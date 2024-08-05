Итоги военно-патриотической игры «Зарница 2.0» подвели в Иркутске

— Мы подвели итоги не просто мероприятия, а одного из ключевых по патриотическому воспитанию детей и молодежи в нашей стране, в том числе в Сибирском федеральном округе. Важность этого мероприятия доказали сами участники: своими результатами и искренними эмоциями, — прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.