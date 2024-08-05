Режим ЧС из-за дождевого паводка остается в шести муниципалитетах Челябинской области

На утро 5 августа он действует в Карабашском, Миасском и Копейском городских округах, Коркинском округе, Еткульском и Еманжелинском районах, везде — до особого распоряжения.
Ранее он также вводился в Саткинском городском поселении, Сосновском и Верхнеуральском районах.
На штабе по ликвидации последствий паводка вечером 4 августа было отмечено, ситуация значительно улучшилась во всех муниципальных образованиях, кроме Миасса.
Так, по данным региональных властей, большая вода ушла из подтопленных домов Коркинского округа, Еманжелинского и Еткульского районов. Там сохраняется частичное подтопление приусадебных участков, подвальных помещений.
Губернатор Алексей Текслер поручил организовать в понедельник, 5 августа, работы по прочистке всех каналов в Миасском городском округе. Там будет работать дополнительная группировка ГУ МЧС по Челябинской области.