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Рабочая неделя в части Иркутской области начнется с разгула стихий

Сотрудники МЧС по Иркутской области предупреждают: сегодня, в понедельник, 5 августа, часть территории региона окажется во власти ливней, гроз и порывистого ветра, передает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: ТК Город

«В северо-восточных районах, ночью в Слюдянском районе и днем в горах Восточного Саяна ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туман. Местами ночью порывы ветра до 14 м/c, днем при грозах усиление ветра достигнет 15−18 м/с», — цитируют спасатели прогноз иркутского Гидрометцентра, отмечая, что, в то же время на остальной части Иркутской области «ожидается высокая 4-го класса и чрезвычайная 5-го класса пожароопасность лесов».

В Иркутске в первый день новой рабочей недели ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 5−10 м/с, воздух прогреется до 28 градусов.

В Братске солнце тоже периодически будет скрываться за облаками, температура воздуха — плюс 23−25 градусов.