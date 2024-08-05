Рабочая неделя в части Иркутской области начнется с разгула стихий

«В северо-восточных районах, ночью в Слюдянском районе и днем в горах Восточного Саяна ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, утром туман. Местами ночью порывы ветра до 14 м/c, днем при грозах усиление ветра достигнет 15−18 м/с», — цитируют спасатели прогноз иркутского Гидрометцентра, отмечая, что, в то же время на остальной части Иркутской области «ожидается высокая 4-го класса и чрезвычайная 5-го класса пожароопасность лесов».