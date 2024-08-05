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Сильная жара и грозы: какая погода будет в Казахстане 5 августа

АСТАНА, 5 августа — Sputnik. Жаркая погода сохранится на большей части Казахстана, сообщают синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.kz

По всей стране ожидается переменная облачность. На основной территории страны без осадков и только в шести регионах пройдут дожди.

Днем в Улытауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Жамбылской и Кызылординской областях, а также в городах Конаев и Талдыкорган ожидается сильная жара до 39 градусов.

В Акмолинской области прогнозируется шквалистый ветер, временами дождь, гроза, днем возможен град.

В Петропавловске ожидается самая низкая температура воздуха 21−23 градуса, а также дожди и грозы.

Дожди с грозами пройдут и в Усть-Каменогорске, Семее, Костанае и Павлодаре.

Также в ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 25−27 тепла.

Алматы: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- западный 3−8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 36−38 тепла.