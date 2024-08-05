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Сотрудники ресторана отказались обслуживать красноярцев в шортах

Несостоявшиеся клиенты заведения пожаловались на это в Роспотребнадзор.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске ресторан Вiergarten отказался обслуживать семейную пару красноярцев в шортах и футболках. Несостоявшиеся клиенты заведения пожаловались на это в Роспотребнадзор.

Красноярцы рассказали, что хотели пообедать в ресторане на улице Стасовой, однако администратор отказал им в обслуживании из-за спортивного стиля одежды. В Роспотребнадзоре несостоявшимся клиентам заявили, что заведение нарушает требования закона.

«Отказав посетителю в обслуживании, заведение нарушило требования п. 13 “Правил общественного питания”. Исполнитель услуг по организации общественного питания обязан предоставлять свои услуги любому обратившемуся, причём условия должны быть одинаковы для всех», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Также отмечается, что общественное заведение не имеет права отдавать предпочтение одним посетителям и ущемлять права других. Специалисты надзорного ведомства объявили предостережение руководству ресторана.

права человека