Сотрудники ресторана отказались обслуживать красноярцев в шортах

В Красноярске ресторан Вiergarten отказался обслуживать семейную пару красноярцев в шортах и футболках. Несостоявшиеся клиенты заведения пожаловались на это в Роспотребнадзор.
Красноярцы рассказали, что хотели пообедать в ресторане на улице Стасовой, однако администратор отказал им в обслуживании из-за спортивного стиля одежды. В Роспотребнадзоре несостоявшимся клиентам заявили, что заведение нарушает требования закона.
«Отказав посетителю в обслуживании, заведение нарушило требования п. 13 “Правил общественного питания”. Исполнитель услуг по организации общественного питания обязан предоставлять свои услуги любому обратившемуся, причём условия должны быть одинаковы для всех», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Также отмечается, что общественное заведение не имеет права отдавать предпочтение одним посетителям и ущемлять права других. Специалисты надзорного ведомства объявили предостережение руководству ресторана.