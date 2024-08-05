Сотрудники ресторана отказались обслуживать красноярцев в шортах

Красноярцы рассказали, что хотели пообедать в ресторане на улице Стасовой, однако администратор отказал им в обслуживании из-за спортивного стиля одежды. В Роспотребнадзоре несостоявшимся клиентам заявили, что заведение нарушает требования закона.