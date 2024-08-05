Жители Челябинской области наблюдали северное сияние

Северное сияние в ночь на 5 августа подарило себя жителям сразу нескольких российских территорий. В их числе оказалась и Челябинская область. Вместе с челябинцами сверкающее небо могли, например, наблюдать в Свердловской, Омской, Тамбовской, Рязанской областей, Пермского края и ряда других российских регионов.
Сейчас снимками, запечатлевшими природное явление, активно делятся в социальных сетях.
Отметим, что северное сияние или, как его еще называют полярное сияние, возникает в верхних слоях атмосферы в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитосферой планеты. Кстати, характерно оно не только для планеты Земля, ученые фиксировали переливы неба, например, также на Сатурне, Юпитере, Уране и Нептуне. В этом году в Челябинской области жители уже могли наблюдать северное сияние. Так небо раскрасилось для южноуральцев в начале мая.