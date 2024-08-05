Жители Челябинской области наблюдали северное сияние

Отметим, что северное сияние или, как его еще называют полярное сияние, возникает в верхних слоях атмосферы в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитосферой планеты. Кстати, характерно оно не только для планеты Земля, ученые фиксировали переливы неба, например, также на Сатурне, Юпитере, Уране и Нептуне. В этом году в Челябинской области жители уже могли наблюдать северное сияние. Так небо раскрасилось для южноуральцев в начале мая.