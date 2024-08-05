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Часть Омской области столкнется с перебоями в работе телевидения и радио

Временные отключения телевидения и радио ожидаются в течение недели.

Источник: Комсомольская правда

С 5 по 11 августа часть жителей Омской области столкнется с перебоями в работе телевидения и радио. Не удастся посмотреть телевизор и послушать радио жителям четырех райцентров и нескольких населенных пунктов.

Перебои в трансляции телевидения и радио будут наблюдаться в связи с проведением плановых и профилактических работ на передающих станциях. В РТРС предупреждают, что работы могут быть перенесены или отменены из-за погодных условий.

График возможных отключений и перебоев ниже:

График временных отключений. Фото: скриншот сайта РТРС.