Часть Омской области столкнется с перебоями в работе телевидения и радио

С 5 по 11 августа часть жителей Омской области столкнется с перебоями в работе телевидения и радио. Не удастся посмотреть телевизор и послушать радио жителям четырех райцентров и нескольких населенных пунктов.
Перебои в трансляции телевидения и радио будут наблюдаться в связи с проведением плановых и профилактических работ на передающих станциях. В РТРС предупреждают, что работы могут быть перенесены или отменены из-за погодных условий.
График возможных отключений и перебоев ниже:
График временных отключений. Фото: скриншот сайта РТРС.