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Таможенники изъяли крупнейшую партию нелегального табака в Красноярском крае

В Красноярском крае таможенники сняли с реализации крупнейшую в этом году партию табачной продукции.

Источник: Newslab.ru

В пресс-службе ведомства рассказали, что проводили контроль за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке. В числе прочего, проверка прошла на складе индивидуального предпринимателя из Ачинска. У него обнаружили 23,8 тыс. пачек сигарет и 2,8 тыс. упаковок табака для кальяна без обязательной маркировки DataMatrix-кодом.

Часть продукции была без акцизных марок или имела акцизные марки с признаками подделки. Общая стоимость партии превышала 3 млн рублей.

Нелегальная табачная продукция передана сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении предпринимателя уголовного дела.

торговля
таможня