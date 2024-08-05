Таможенники изъяли крупнейшую партию нелегального табака в Красноярском крае

В пресс-службе ведомства рассказали, что проводили контроль за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке. В числе прочего, проверка прошла на складе индивидуального предпринимателя из Ачинска. У него обнаружили 23,8 тыс. пачек сигарет и 2,8 тыс. упаковок табака для кальяна без обязательной маркировки DataMatrix-кодом.
Часть продукции была без акцизных марок или имела акцизные марки с признаками подделки. Общая стоимость партии превышала 3 млн рублей.
Нелегальная табачная продукция передана сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении предпринимателя уголовного дела.