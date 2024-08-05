В Пермском крае окончен поиск пропавшего дезориентированного мужчины

Поиск дезориентированного мужчины, пропавшего в Пермском крае, завершён, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Речь идёт о 41-летнем жителе Кондратово, который 30 июля ушёл с дачи в неизвестном направлении и пропал. Волонтёры подключились к его поискам 1 августа. Для того, чтобы найти мужчину, они запрашивали у водителей записи с видеорегистраторов.
Вечером 4 августа поисковый отряд объявил, что мужчину удалось найти. Подробности о том, где он был, не уточняются.
«Найден! Жив! Спасибо всем за помощь! Просьба снять репосты!» — уточнили волонтёры.
Напомним, ещё один житель Пермского края пропал 21 июля, когда поехал в Казань. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор.