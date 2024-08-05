В Пермском крае окончен поиск пропавшего дезориентированного мужчины

Речь идёт о 41-летнем жителе Кондратово, который 30 июля ушёл с дачи в неизвестном направлении и пропал. Волонтёры подключились к его поискам 1 августа. Для того, чтобы найти мужчину, они запрашивали у водителей записи с видеорегистраторов.