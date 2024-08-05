В следующем году хабаровские подростки не смогут купить энергетики

Госдума России приняла закон, который запрещает с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный сайт. Причем, при любой форме торговле — в магазинах, кафе, онлайн.
Дело тут в бесконтрольном потреблении напитков, которые в больших количествах могут нанести вред организму, пояснили в думе. Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики, прокомментировал законопроект председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вред таких напитков доказан врачами, энергетики повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
— В составе энергетиков много стимулирующих компонентов, не полезных ни подросткам, ни взрослым, — говорит гастроэнтеролог краевого консультативно-диагностического центра «Вивея» Татьяна Степанова. — Там содержится кофеин и таурин, опасное сочетание, и они не исследовались относительно того, какую реакцию вызывают у детей. Такие исследования просто не проводились. Но известно, что они негативно влияют на взрослых, в состав энергетиков входят очень сильные вещества, в какие-то даже женьшень. Особенно энергетики опасны в сочетании с алкоголем. Поэтому коктейль с энергетиком, которые так популярны у молодежи, — убийственная смесь. Это только кажется, что таким образом можно взбодриться. Напротив, после короткого возбуждения наступает резкий упадок сил и внутреннее опустошение. Энергетики истощают нервную систему, заставляют организм тратить неприкосновенные запасы сил организма, которые нужны для того, чтобы он мог поддерживать иммунную систему, бороться с инфекциями. Энергетики подавляют на время усталость, повышает активность нервной системы, человек может на полчаса или час сконцентрироваться. Но даже за этот час происходят необратимые изменения в организме подростка — отмирают клетки нервной системы, ведь они работают выше своих пределов работоспособности, клетки сосудистой системы становятся менее эластичными, а клетки сердца гипертрофируются и увеличиваются.
Эксперты говорят, что это похоже на бодибилдера в спортзале, когда человек занимается на пределе своих возможностей, поднимает тяжелый вес и у него растут мышцы до невообразимых размеров. Может быть, он и победит один раз в соревнованиях по бодибилдингу, но здоровье подорвано будет на всю жизнь.
Депутаты хотят обязать производителей напитков наносить на упаковку предупредительную надпись о вреде чрезмерного употребления энергетиков, при этом шрифт не должен быть мелкий.