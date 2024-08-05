В следующем году хабаровские подростки не смогут купить энергетики

— В составе энергетиков много стимулирующих компонентов, не полезных ни подросткам, ни взрослым, — говорит гастроэнтеролог краевого консультативно-диагностического центра «Вивея» Татьяна Степанова. — Там содержится кофеин и таурин, опасное сочетание, и они не исследовались относительно того, какую реакцию вызывают у детей. Такие исследования просто не проводились. Но известно, что они негативно влияют на взрослых, в состав энергетиков входят очень сильные вещества, в какие-то даже женьшень. Особенно энергетики опасны в сочетании с алкоголем. Поэтому коктейль с энергетиком, которые так популярны у молодежи, — убийственная смесь. Это только кажется, что таким образом можно взбодриться. Напротив, после короткого возбуждения наступает резкий упадок сил и внутреннее опустошение. Энергетики истощают нервную систему, заставляют организм тратить неприкосновенные запасы сил организма, которые нужны для того, чтобы он мог поддерживать иммунную систему, бороться с инфекциями. Энергетики подавляют на время усталость, повышает активность нервной системы, человек может на полчаса или час сконцентрироваться. Но даже за этот час происходят необратимые изменения в организме подростка — отмирают клетки нервной системы, ведь они работают выше своих пределов работоспособности, клетки сосудистой системы становятся менее эластичными, а клетки сердца гипертрофируются и увеличиваются.