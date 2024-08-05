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К Омску приближается мощный грозовой фронт

Дождливая погода сохранится до конца недели.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: Om1 Омск

В Омской области продолжит бушевать непогода. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 5 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западный и западный с порывами 7−12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22… +27 градусов.

Во вторник, 6 августа, снова пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +11… +16 градусов. А с 7 августа в Омской области дожди будут идти повсеместно.

По данным Gismeteo, самый дождливый день в Омске будет пятница, 9 августа. В этот день прогнозируется до 27 миллиметров осадков. По данным сайта Ventusky, в этот же день Омскую область накроет мощный грозовой фронт. Гроза будет бушевать на территории всего региона. Ранее синоптики сообщали, что в августе в Омске ожидается норма осадков.