К Омску приближается мощный грозовой фронт

По данным Gismeteo, самый дождливый день в Омске будет пятница, 9 августа. В этот день прогнозируется до 27 миллиметров осадков. По данным сайта Ventusky, в этот же день Омскую область накроет мощный грозовой фронт. Гроза будет бушевать на территории всего региона. Ранее синоптики сообщали, что в августе в Омске ожидается норма осадков.