К Омску приближается мощный грозовой фронт

В Омской области продолжит бушевать непогода. По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 5 августа, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западный и западный с порывами 7−12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22… +27 градусов.
Во вторник, 6 августа, снова пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +11… +16 градусов. А с 7 августа в Омской области дожди будут идти повсеместно.
По данным Gismeteo, самый дождливый день в Омске будет пятница, 9 августа. В этот день прогнозируется до 27 миллиметров осадков. По данным сайта Ventusky, в этот же день Омскую область накроет мощный грозовой фронт. Гроза будет бушевать на территории всего региона. Ранее синоптики сообщали, что в августе в Омске ожидается норма осадков.