Суд рассмотрит дело директора НКБК по обвинению в загрязнении окружающей среды с ущербом более 200 млн

— По версии следствия, в период с марта 2021 по август 2022 года обвиняемый при производстве гофрированной бумаги и картона допустил негативное воздействие на земли лесного фонда и лесные насаждения путем систематического сброса отходов производства на близлежащую территорию, что привело к загрязнению и порче земли, а гибели произраставшей на них растительности. Размер причиненного вреда превысил 200 миллионов рублей, — сообщило ведомство.