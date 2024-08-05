Суд рассмотрит дело директора НКБК по обвинению в загрязнении окружающей среды с ущербом более 200 млн

Напомним, что на проблемы с экологией в окрестностях поселка Красный яр под Новосибирском правоохранители обратили внимание 2022 году, когда местные жители пожаловались на экологическую «катастрофу» на территории около Новосибирского КБК.
Они попросили проверить озеро отходов с дурно пахнущей липкой субстанцией, находящейся вблизи территории предприятия.
Проверка Сибирского регионального управления Росприроднадзора под контролем природоохранной прокуратуры выявила негативное воздействие на почву, после чего возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по охране почв) против АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», и предприятие оштрафовали на 400 тыс. рублей.
Компания пыталась оспорить это решение, но Арбитражный суд Новосибирской области и вышестоящие судебные инстанции посчитали его законным и обоснованным. Кроме штрафа предприятию было вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям, то есть былонеобходимо провести работы по модернизации очистных сооружений комбината.
21 июня 2023 года на сайте СК России по Новосибирской области была обнародована информация о перечне статей УК РФ, которые фигурировали в уголовном деле, возбужденном в связи с вредом, который был нанесен окружающей среде.
— Следственными органами продолжается расследования дела по факту загрязнения отходами производства вод и порчи земли на территории НКБК, расположенного в п. Красный яр Новосибирского района, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 250 (загрязнение вод), ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ч.4 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений), — сообщало ведомство.
Позже обвинение было переквалифицировано на другую «экологическую» статью ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Санкция ее предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Сегодня, 5 июля 2024 года в картотеке Новосибирского районного суда появилась информация о поступлении уголовного дела в отношении Игоря Диденко, обвиняемого по ст. 246 УК РФ.
Одновременно информацию об уголовном деле опубликовало региональное управление Следственного комитета РФ.
— По версии следствия, в период с марта 2021 по август 2022 года обвиняемый при производстве гофрированной бумаги и картона допустил негативное воздействие на земли лесного фонда и лесные насаждения путем систематического сброса отходов производства на близлежащую территорию, что привело к загрязнению и порче земли, а гибели произраставшей на них растительности. Размер причиненного вреда превысил 200 миллионов рублей, — сообщило ведомство.
Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Также заявлен гражданский иск о возмещении вреда окружающей среде.
Материалы дела будут в ближайшее время переданы судье, и после принятия дела к производству будет назначена дата судебного заседания.
Редакция будет следить за развитием событий.
По информации Единого госреестра юридических лиц АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано 11 сентября 2007 года. Генеральный директор — Игорь Диденко, уставной капитал НКБК — 262 353 700 рублей.
Светлана ВОРОНКОВА.